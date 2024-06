Um fator novo que está sendo bastante utilizado no marketing de muitas organizações é o denominado marketing de propósito. Nele as empresas vão além da simples venda de produtos, pois elas buscam alinhar as suas operações e campanhas a causas sociais ou ambientais que sejam relevantes.

Esse tipo inovador de estratégia e tática de marketing tende a atrair grupo específico de consumidores que se notabilizam por serem conscientes, e além disso, fortalece a identidade e a reputação da marca, junto ao público em geral.

Há um perfil de consumidor moderno que se caracteriza por valorizar as marcas que compartilham os seus valores e os expõem ao público. Há uma simpatia maior desse segmento por organizações que demonstram comprometimento com as questões sociais e ambientais, buscando produtos e serviços que reflitam as suas próprias crenças e preocupações.

Vale fazer uma análise sobre o que afinal é o marketing de propósito de uma empresa. Certamente isto extrapola a mera declaração de metas financeiras, ou contábeis. É uma reflexão muito mais profunda sobre como as ações da organização podem impactar positivamente a sociedade. Os produtos e serviços precisam ser autênticos, e devem estar alinhados com os valores centrais da empresa, que por sua vez necessitam ser muito bem definidos, fazendo parte da missão, valores e objetivos estratégicos.

O marketing de propósito oferece um conjunto de benefícios estratégicos. Por sua característica ele não apenas fortalece o relacionamento com os clientes existentes, mas, também atrai novos consumidores, normalmente porque eles se identificam com as causas apoiadas pela empresa. Adicionalmente o marketing de propósito cria, ou melhora a reputação da marca junto ao seu mercado.

Dentro da questão dos propósitos, as empresas buscam promover causas que ressoem com seus valores básicos e com as preocupações sociais e ambientais da sociedade. Nesse sentido elas adotam práticas de produção e distribuição que minimizem seu impacto no meio ambiente, tais como a utilização de materiais recicláveis, esforços para reduzir as emissões de carbono, e apoio às iniciativas de conservação da natureza.

Várias marcas tem o propósito voltado para a responsabilidade social. de apoiar comunidades. Além de gerenciar suas atividades de forma ética e transparente, elas dedicam recursos para apoiar comunidades locais, promover a qualidade de oportunidades e melhorar a qualidade de vida de grupos vulneráveis.

Existem empresas de porte maior, que assuem o propósito de criar empoderamento dos consumidores. Elas chegam ao nível de se comprometerem a educá-los, capacitá-los e proporcionar experiências que extrapolam o simples fato de comprar produtos ou serviços. Isso pode envolver programas de treinamento, workshops, e ainda, iniciativas que ajudam no desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos.

No marketing de propósito pode ocorrer a adoção contínua de busca de soluções criativas para os desafios do mercado e melhorias nos produtos e serviços oferecidos.

É importante citar aqui alguns exemplos de empresas e seus propósitos, para ilustrar melhor essas estratégias:

- Tesla: “Acelerar a transição do mundo para a energia sustentável através de veículos elétricos, painéis solares e soluções para o armazenamento de energia;

- TOMS: “Melhorar vidas através de cada compra. Para cada par de sapatos vendidos, um é doado para uma criança carente;”

- Patagonia: “Construir o melhor produto, não causar impacto e usar os negócios para inspirar e implementar soluções para crises;”

- Dove: “Ajudar mulheres a desenvolver uma relação positiva com a sua aparência, promovendo uma autoestima global;”

- Starbucks: “Inspirar e nutrir o espírito humano – uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez”.

Tornar o marketing de propósito uma realidade é um grande desafio para as organizações, pois, definir claramente o seu real propósito, manter essa definição autêntica ao longo do tempo, fugir de práticas oportunísticas, e alinhar essa mentalidade por toda a empresa exige um foco e esforços dantescos.

Criar e manter por longo prazo estratégias de propósito exige um trabalho de marketing muito bem estruturado. Os consumidores estão cada vez mais atentos e exigem das organizações muita transparência e genuinidade.

A cada novo momento o marketing de propósito se torna mais importante e fundamental para as organizações.

Torna-se questão sine qua non o envolvimento emocional com os clientes e a contribuição positiva para a sociedade. Todas as empresas têm que colocar esse tema em sua próxima reunião de diretoria.