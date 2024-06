Nos antigos ensinamentos existe uma parábola que é muito conhecida como sendo o “Sal da Terra”. Uma admirável reflexão sobre a missão e o impacto esperado, em termos de transformação do mundo. Nesse contexto, há uma associação do sal com a necessidade de os homens serem positivos e transformadores, no mundo ao seu redor. Preconiza-se que o sal realça o sabor dos alimentos e preserva a sua qualidade. Da mesma forma, ser o sal da terra, implica em ser uma influência positiva, essencial e diferenciadora no meio em que se vive, conservando princípios e valores essenciais.





Essa metáfora aborda algumas mensagens que valem a pena serem relembradas. Em um primeiro momento, ela aborda a importância do sal para temperar os alimentos, que antigamente servia até mesmo para preservá-los. Num segundo momento há a abordagem da preservação - em que devem ser conservados os valores morais e espirituais em uma sociedade que pode estar se corrompendo.





Em outra reflexão, a metáfora aborda a questão da pureza, em que as pessoas são chamadas a viver vidas puras e exemplares, destacando-se por comportamentos íntegros. Posso resumir assim:



- Valor e essencialidade;

- Preservação;

- Pureza;

- Influência positiva.







Após muita reflexão, pude concluir que esta parábola pode ser utilizada para se refletir sobre a essência do marketing, tornando-se uma referência importante, e até mesmo um guia para definir a filosofia e a estratégia das empresas que se utilizam do marketing efetivamente em suas atividades.





Ao fazer alguns estudos sobre a metáfora do sal da terra e o marketing, pude ver que alguns autores de gestão, de forma direta ou indireta, abordam conceitos semelhantes para serem praticados pelas empresas.





Simon Sinek, no livro “Start With Why, preconiza que os líderes e empresas inspiradoras começam com um propósito claro ('por que') que cria valor essencial e influência positiva. Essa ideia reflete o sal da terra, porque sugere que as empresas devem ser essenciais e influentes de maneira positiva.

Um serviço de qualidade é essencial para os consumidores. Empresas devem se posicionar como indispensáveis, oferecendo produtos que agreguem valor real e satisfaçam necessidades genuínas.





No livro Good To Great, do Professor Jim Collins, há uma abordagem sobre como as empresas boas se tornam grandes, mantendo altos padrões e preservação de sua reputação. Collins discute a importância de valores sólidos e da liderança ética, que se alinham com a ideia de preservação e influência positiva, tal qual o sal.





Uma marca deve trabalhar para preservar sua reputação, o que envolve altos padrões de ética, qualidade e atendimento ao cliente, garantindo que a imagem da empresa permaneça positiva ao longo do tempo.





Dentro dessa análise comparativa, no livro Building a StoryBrand, de Donald Miller, encontraremos a ideia de que as empresas devem clarificar a sua mensagem para se tornarem indispensáveis aos consumidores. Ele enfatiza a importância de se posicionar como uma solução essencial para os problemas dos clientes, consoante com a questão do sal da terra.

Quando se refere à questão da pureza e autenticidade, vamos encontrar em livros de David H. Maister e de Raj Sisodia os exemplos de como as empresas podem ser bem-sucedidas ao adotar práticas que beneficiam todas as partes interessadas e têm um impacto positivo na sociedade. Eles falam sobre como a confiança é um componente essencial da pureza e autenticidade, temas explorados na metáfora do sal da terra.





Realmente, no marketing, a pureza pode ser associada à autenticidade e transparência. Marcas que são transparentes em processos, ingredientes e práticas ganham confiança dos clientes. Assim ser “puro” significa ser honesto e genuíno, nas comunicações e nas operações.





É muito inspirador saber que o marketing, assim como o sal da terra, deve ser uma força vital, sutil, mas poderosa, que transforma e enriquece o ambiente em que atua. Assim como o sal realça o sabor, preserva e traz à tona o melhor alimento, de maneira análoga o marketing deve realçar a proposta de valor, preservação da identidade da marca, e trazer à tona o melhor de cada produto ou serviço.





É essa capacidade de influenciar e melhorar é que faz do marketing um elemento essencial na construção de relações duradouras e na criação de experiências memoráveis.





O Professor Philip Kotler enfatiza: “A importância de preservar e entregar valor real é essencial para o sucesso e a sustentabilidade no marketing das empresas”.