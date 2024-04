O grande desafio do marketing sempre foi captar a atenção das pessoas, levando-as a tomarem mais rapidamente, as suas decisões de compras. Várias táticas de comunicação foram sempre utilizadas, buscando a aproximação dos clientes. Essa busca de resultados continua, porém, agora, com os recursos digitais facilmente disponíveis. E com utilização das ferramentas de comunicação, cada vez mais aperfeiçoadas, os resultados têm sido bem diferentes.

A atenção dos consumidores está muito fragmentada, exigindo das marcas uma presença mais efetiva nas jornadas de compras. O que acontece é que os clientes tomam as suas decisões de forma acelerada. Os detalhes de percepção sobre um produto, ou marca, são os verdadeiros definidores da tomada de decisão de compra.

Os clientes desejam um produto, pesquisam sobre eles, avaliam os diversos aspectos positivos que poderiam levá-los a comprar, mas as ofertas são muito parecidas, gerando uma indecisão. Então, são alguns diferenciais percebidos que os levam a efetivamente comprar. Isso ocorre através dos instrumentos digitais, e também nos pontos de vendas.

O marketing vive a era dos micro momentos. Eles se revelam como as peças-chave que unem marcas e clientes, fortalecendo as conexões e a confiança. As interações digitais, e os novos processos de comunicação têm exercido profunda influência nas escolhas de produtos e serviços.

A criação dessa tática de marketing foi influenciada pelas mudanças de mercado e pelo comportamento dos consumidores. A empresa Google fez uma série de estudos e publicações abordando a importância dos micro momentos na jornada dos consumidores. Chegou-se à conclusão de que as pessoas recorrem aos dispositivos móveis para a busca de informações e soluções, além de entretenimento.

Os gestores de marketing acabaram por adotar este conceito e o vêm desenvolvendo, num esforço contínuo para se aproximar e estar sempre presente ao lado dos clientes.

Os micro momentos acontecem quando os consumidores procuram ativamente informações, soluções, ou inspiração para as suas necessidades imediatas.

Os micro momentos podem acontecer a qualquer tempo, em qualquer lugar, especialmente por meio de smartphones ou tablets.

Um cliente pode estar em uma loja de produtos eletrônicos, ou da linha branca, analisando as marcas e modelos disponíveis, quando, de repente, resolve pesquisar no celular as avaliações de um produto específico, antes de tomar a decisão. Um detalhe pode lhe chamar a tenção positivamente, e o levar a tomar a decisão de comprar, ali, naquele momento. A pesquisa o faz se sentir confortável, pois ele passa a ter maior segurança quanto a questões como qualidade, preço, condições de pagamento, a possibilidade de levar o produto na hora. Um desses detalhes pode o levar a decisão. São flashes, momentos, segundos, um detalhe, que podem impulsionar a decisão de compra.

Numa ida a um supermercado, um cliente verifica os produtos e, naquele ponto de venda, compara os preços e vê que vale a pena fazer as suas compras ali mesmo, mas que alguns itens não compensa adquirir e resolve comprá-los em outro momento, ou em outro supermercado.

É fenomenal como o marketing de micro momento funciona para o conforto dos consumidores. Uma pessoa resolve consertar o vazamento de sua pia na cozinha. Não consegue resolver. Então, entra no Youtube e consegue rapidamente a orientação do que fazer para dar a solução.

Além da transação: o marketing reinventa as experiências

Um turista está dentro de um carro da Uber, e não sabe exatamente por onde começar o seu passeio pela cidade. Faz uma pesquisa no celular e acaba por fazer ali mesmo o seu planejamento de visitas, naquele dia.

Considero o merchandising, dentre outros, um poderoso instrumento de micro momentos, pois envolve a apresentação visual dos produtos e a criação de experiências impactantes no ponto de venda. Com ele, as empresas buscam estimular compras impulsivas e aumentar as vendas em suas lojas físicas.





Exemplos de micro momentos nas ações de merchandising podem ser dados. É o caso de um cliente que está na fila do caixa e, em um olhar de relance, vê um produto em destaque, e num micro momento, toma a decisão de acrescentá-lo às suas compras. Numa seção de alimentos, um cliente vê rapidamente os componentes nutricionais de um produto, e imediatamente decide pela sua compra.

Sempre recomendo às empresas que explorem de maneira acertada e constante o merchandising. Algumas ações são fundamentais, como trabalhar o posicionamento estratégico, colocando os produtos em locais de alto tráfego, ou próximos aos pontos de decisão -caixas de pagamento, pontos promocionais, ilhas e outros. É determinante ainda, expor displays criativos e visualmente atrativos e ter excelente apresentação visual. Além disso, devem ser exploradas as ofertas especiais.

O marketing de micro momento deve explorar sempre as experiências sensoriais, inserindo no ponto de vendas aromas, música e elementos táteis, que capturam a atenção dos consumidores, levando-os a se inspirarem e tomarem a decisão de compras. Essas ações provocam um input de vendas e leva os clientes a um processo de conforto e satisfação.

Além dos recursos digitais, e de inteligência artificial, as táticas de propaganda, vendas pessoais, publicidade e outras ferramentas do marketing desempenham um papel crucial nos micro momentos, capturando a atenção, influenciando nas escolhas e aumentando o conhecimento dos clientes.

Os micro momentos no marketing representam uma oportunidade única para as marcas se conectarem de forma relevante e significativa com os consumidores -conexão dos produtos com os clientes, de forma relevante e significativa com os consumidores.

Ao reconhecer e aproveitar os micro momentos, as marcas podem se destacar em um mercado altamente competitivo, conquistar a atenção dos clientes e construir relacionamentos duradouros.

O Pai do marketing, o Professor Philip Kotler, tem um pensamento bem claro sobre esse tema: “O marketing é a arte de tornar fácil para os clientes encontrarem você nos micro momentos que importam”.