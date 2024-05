crédito: The Led

Outdoor usando LED em Tóquio, no Japão

Dentro de um universo de plenas mudanças, em que as pessoas em suas gerações têm modos muito diferenciados de perceber as coisas, cabe ao marketing desenvolver novos instrumentos capazes de captar a atenção dos seus públicos. Esta atenção está sendo disputada pelas empresas, pelas suas marcas, e pelos diversos outros fatores dispersores.





Nada mais importante e adequado quanto a prática da tecnologia e principalmente dos fatores de inovação que são oferecidos ao mercado. O marketing de muitas organizações tem se aproveitado dos recursos oferecidos, e efetuado os maiores investimentos possíveis para engajar os seus públicos.





A tecnologia 3D e a realidade aumentada estão transformando a publicidade e a comunicação do marketing pois, criam experiências imersivas que capturam a atenção do público de forma mais eficaz, superando de forma definitiva os métodos tradicionais de publicidade.



Esses recursos permitem interações diretas e envolventes entre as marcas e os clientes, criando um relacionamento mais próximo e mais marcante.



As empresas, através de formas inovadoras, conseguem se destacar das suas concorrentes, pois criam campanhas chamativas, memoráveis, fruto de fatores inovadores, aos quais nem todas as empresas têm o devido acesso.



A maneira como as marcas se comunicam está mudando de forma acelerada, e os seus pontos fortes são a sua capacidade de interação, deixando percepções imediatas em todos os consumidores.



Quando se trata especificamente de outdoors podemos perceber que está havendo uma revolução. A realidade aumentada tem sido um fator diferencial e disruptivo em relação a outros meios de comunicação de marketing.



Os outdoors de realidade aumentada são anúncios de propaganda colocados em espaços públicos, tais como nas ruas, nas estradas, em praças, que se utilizam da tecnologia para sobrepor elementos virtuais sobre o ambiente real. Eles podem incluir imagens, vídeos, animações, informações interativas. Tudo isso pode ser capturado pelas pessoas através de dispositivos móveis, tais como celulares, tablets, e a visão diferenciada acontece quando as pessoas direcionam a sua câmera para o outdoor.



Fico impressionado com a tecnologia 3D na comunicação de marketing. A criação de mensagens 3D envolve a criação de imagens tridimensionais que dão a ilusão de profundidade e volume quando observadas a partir de determinados ângulos.



Para aumentar a interação com o público podem ser utilizados os recursos de teste de produto virtual, jogos e desafios, visualização de produtos em escala, informações contextualizadas, personalização de mensagens, e outros.

Nos EUA temos o exemplo da M&M’s World, na Las Vegas Strip que tem um outdoor enorme em 3D, que apresenta uma animação dos personagens M&M dançando e interagindo com o público.



Vale observar em New York, na Time Square, as telas gigantes, com animações digitais que criam eletrizantes experiências visuais.





Algumas ações publicitárias são impressionantes. Na campanha “Unbelievable Bus Shelter” da Pepsi Max, realizada em Londres, a empresa transformou um ponto de ônibus comum em uma experiência de realidade aumentada muito marcante. Nesse local as pessoas que ali estavam, ou por ali passavam, podiam ver claramente imagens de animais ferozes, discos voadores, cenas em ambientes espaciais, imagens de montanhas, associadas a marca, num processo de imersão e muita emoção.



A Lego também apresentou uma campanha diferenciada quando utilizando da tecnologia 3D, apresentou numa estação de trem uma cidade em miniatura, que permitia ao público interagir com os trens, em tempo real.



No Brasil a utilização na publicidade, de telas em 3D e realidade aumentada ainda é introdutória, mas, em breve esses recursos já estarão sendo utilizados.



Os outdoors em 3D e realidade aumentada representam um novo território ou um novo limite na publicidade. Esse território está sendo explorado de maneira ainda não vista e está levando a publicidade e toda a comunicação de marketing a novos patamares. Está acontecendo uma estrapolação dos limites do que se achava possível em termos de envolvimento do público, de interatividade e de impacto emocional.

O marketing e as suas ferramentas de promoção, tais quais, publicidade, propaganda, promoção de vendas, vendas, e outras, tendem a se tornar cada vez mais eficazes e eficientes, à medida que a tecnologia continua a avançar, pois, os outdoors em 3D e realidade aumentada, cada vez mais criam experiências memoráveis e imersivas, e isso irá mudar o futuro da comunicação.



Para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo, investir em publicidade 3D, e realidade aumentada é essencial. Ao adotar essas inovações a empresa estará à frente na vanguarda da comunicação visual.