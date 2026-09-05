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Renato Assis é advogado especialista em Direito Médico, professor e empresário. Seu escritório de advocacia atua com Defesa Médica há 18 anos, em todo o território nacional.
Duas decisões judiciais expõem uma prática cada vez mais comum dos conselhos
profissionais: usar resoluções de para ampliar competências que a lei nunca concedeu