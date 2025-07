Quando a estética vale mais que a ética

Entre avanços estéticos e retrocessos éticos, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) tropeça nas próprias resoluções e desafia a lógica da coerência institucional.

A atuação recente do Conselho Federal de Odontologia (CFO) é, no mínimo, confusa. E não é à toa que muitos dentistas estão hoje perdidos como cego em tiroteio.

A Odontologia, como profissão da área da saúde, é essencialmente voltada ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças bucais. No entanto, nos últimos anos, ganhou espaço também como instrumento estético, principalmente após o reconhecimento da harmonização orofacial como especialidade, por meio da Resolução CFO nº 198/2019. Foi um avanço legítimo, coerente com a demanda da sociedade e com o movimento internacional de ampliação do escopo estético na saúde bucal.





Até 2021, havia cerca de 900 dentistas especialistas em harmonização orofacial no Brasil. Em 2025, esse número já soma mais de 4.700, segundo o CFO — cerca de 1% dos mais de 440 mil dentistas em atividade no país. Um crescimento de mais de 100% ao ano, condizente com a era da obsessão pela beleza estética.

A referida resolução autorizou procedimentos minimamente invasivos — como toxina botulínica e preenchedores com ácido hialurônico —, mas deixou claro que intervenções cirúrgicas invasivas permaneciam fora do escopo da Odontologia. Até aí, o CFO parecia agir com razoabilidade e bom senso.

A Resolução CFO nº 230/2020 reforçou esse entendimento. Vedou expressamente procedimentos como blefaroplastia, otoplastia, lifting facial e rinoplastia, sob o argumento de que esses atos extrapolavam o conteúdo programático da graduação e da pós-graduação em Odontologia. O próprio CFO reconheceu a ausência de repertório científico suficiente e a inexistência de respaldo técnico mínimo. Ou seja, tratou-se de uma decisão prudente, alinhada com a ética, a legalidade e a responsabilidade com o paciente.

Mas o tempo passou — e, com ele, veio o modismo, o apelo comercial e, sobretudo, a judicialização da estética.

A pressão aumentou. Dentistas insatisfeitos com as restrições foram ao Judiciário, e em setembro de 2024 uma decisão do TRF anulou a Resolução 230, sob o argumento de que os procedimentos cirúrgicos na face humana seriam compatíveis com a Lei 5.081/66 — bastando, portanto, a formação de cirurgião-dentista para tal atuação. Mais grave: o CFO, que havia vencido em primeira instância, simplesmente abandonou o caso na fase recursal. Não apresentou contrarrazões. Silenciou. E perdeu. Quanta conveniência...

E é aqui que a coerência institucional desaparece por completo.

Em março de 2025, o CFO anunciou que elabora uma nova resolução, agora autorizando expressamente a realização de cirurgias plásticas faciais por dentistas. A mesma entidade que, há pouco tempo, vedava tais procedimentos por falta de base científica, agora promete liberá-los em nome da “segurança da população” e do “reconhecimento das competências legais e técnico-científicas” dos cirurgiões-dentistas. Um giro de 180 graus, sem qualquer justificativa plausível além da conveniência política.





Enquanto isso, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reage com firmeza. Afirma que tais procedimentos exigem formação cirúrgica completa, preparo para complicações, domínio anatômico e experiência médica — não se trata de curso de fim de semana ou de pós-graduação em módulos. E alerta: complicações como necrose, infecção e até óbito não são eventos raros quando se extrapola a formação profissional.

Muito embora o CFM também não seja o “rei da coerência”, pois de um lado repreende o CFO por invadir a Medicina sem respaldo técnico, mas de outro permite que qualquer médico atue na cirurgia plástica — por exemplo — que demanda quase uma década de especialização. Enfim, a hipocrisia...





O mais curioso é que, ao mesmo tempo em que tenta ampliar seu escopo e legitimar a invasão da Medicina, o próprio CFO lidera campanhas contra o exercício ilegal da Odontologia. Em 2025, mais de 500 ações fiscalizatórias foram conduzidas com base no artigo 282 do Código Penal — o mesmo que também protege a Medicina contra invasões indevidas.





A hipocrisia institucional se escancara: o que é crime quando atinge a Odontologia, é inovação quando parte dela. O que é proteção quando defendem sua profissão, é reserva de mercado quando vem dos médicos. A incoerência não é apenas jurídica — é ética.

Enquanto isso, o paciente — que deveria ser o centro da atenção — fica em segundo plano. É dele que se cobra o risco. É sobre ele que recaem as consequências de resoluções dúbias, discursos corporativistas e decisões motivadas por lobby e mercado.





O CFO deveria proteger a Odontologia com responsabilidade, mas hoje parece mais empenhado em competir com a Medicina do que em valorizar sua própria ciência.

Entre recuos, avanços e contradições, o CFO se transforma numa caricatura institucional: um órgão que diz uma coisa, faz outra, e depois muda de novo — sem qualquer compromisso com a coerência técnica e ao sabor da pressão de mercado.

O problema não é a disputa entre conselhos. É a banalização da ética, da técnica e da segurança. Porque entre um resultado estético desejado e uma necrose irreversível, entre a vaidade e o erro, está o paciente. E entre empoderar dentistas e colocá-los na linha de frente de complicações graves, há um abismo de responsabilidade que o CFO parece ignorar.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O paciente merece mais. E os dentistas também!

Renato Assis é advogado há 18 anos, especialista em Direito Médico e Empresarial, professor e empresário. É conselheiro jurídico e científico da ANADEM. Seu escritório de advocacia atua em defesa de médicos em todo o país.

renato@renatoassis.com.br

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.