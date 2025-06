O que nos é imposto

Terminou ontem o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Todo mundo se movendo, declarando e reclamando quando conta chega. É nossa esta conta, pelo país, mas os brasileiros não pagam com a alegria de quem verá o retorno correto desse investimento. Insatisfeitos com a corrupção, a isenção, os descontos para o empresariado, as grandes fortunas protegidas. Com a oneração da classe média, que não tem como escapar.

A palavra imposto, segundo o dicionário “Aurélio”: “Aceitar ou realizar à força; transferência compulsória de dinheiro ao governo por parte de indivíduos e instituições. Tributo.”

Então, é o que se obriga, excluindo o desejo ou a vontade. Se víssemos os impostos bem usados, se houvesse confiança na política e instituições, não seria tão sofrido.

Amamos o Brasil, mas não amamos a política brasileira. Não por causa do Leão, mas por outras coisas. Porque nossos representantes não nos representam. Votam à revelia do povo, como derrubaram leis de proteção ambiental recentemente. A situação é gravíssima.

Recentemente, o governo de Minas propôs o PL nº 3.738, que autoriza o estado, por intermédio do Executivo, a transferir para a União a gestão da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), assim como bens móveis e imóveis de propriedade desta instituição para amortização da dívida mineira no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados.

A proposta inclui 71 imóveis, entre eles unidades emblemáticas como a Escola Guignard e muitas situadas no interior de Minas. O risco é real: cursos podem ser extintos, estruturas desmontadas, cidades deixadas sem acesso ao ensino superior público. E o mais grave: tudo está sendo feito sem ouvir a comunidade acadêmica. Sem transparência, sem compromisso com o futuro da educação mineira.

Na lista encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, estão a Cidade Administrativa, Palácio das Artes, Expominas, Escola de Artes Guignard da Uemg e o Palacete Solar Narbona.

No último dia 28, servidores da Uemg lotaram a Assembleia Legislativa, contrários ao projeto que os atropelou e surpreendeu. Se o governo federal, que não demonstra interesse, recusar a proposta, segundo informação dos servidores, vai-se partir para a privatização. Eles foram atropelados na alardeada “democracia”.

Será que o povo brasileiro votaria a favor da derrubada de leis de proteção ambiental? O povo deseja dispor de bens públicos importantes, uma vez que a população carente conta com a rede de apoio importantíssima das instituições públicas?

O que tem a psicanálise a ver com isso? Ela é uma política e uma ética do bem-dizer e das entrelinhas do que se diz, do subliminar. É defensora dos valores humanos, da liberdade, da faculdade de desejar. Opõe-se a toda opressão e violência, a todo tipo de exploração e injustiça. Ao favorecimento de bolsões de segregação. É contra o desrespeito ao outro, aos direitos civis de homens e mulheres, independentemente de raça, cor da pele, gênero.

A psicanálise é defensora inalienável da liberdade de expressão, do direito de amar e trabalhar. Do silêncio diante da verdade particular e única de cada sujeito, mas não de perder a dignidade e se envergar diante de interesses escusos, nuvens de fumaça, submissão ao grande Outro impositor e impostor. Hoje no Brasil se mata não somente pela violência urbana, mas de fome.

Me respondam: que família pode viver dignamente com o salário-mínimo que lhe é imposto? Quantos são os moradores de rua, que se multiplicam a cada dia? Passando pelo Centro de manhãzinha, podemos vê-los recolhendo rotos trapos da poeira e do sereno do desabrigo.

São estas as nossas prioridades, ou deveriam ser.

