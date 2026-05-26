Ajuste previdenciário para um maior PIB

Para começar, o Brasil vive, hoje, na verdade, uma situação fiscal bastante complicada, algo que se deve a vários fatores, mas com grande destaque para a difícil situação previdenciária, em um país com baixa poupança agregada, e, portanto, com baixa taxa de investimento e grande dificuldade para manter um nível razoável de crescimento econômico sustentável, algo que requereria taxas de investimento bem mais elevadas.



Voltando à questão fiscal, vê-se que tem havido um processo de deterioração muito forte como se nota pelo valor das NFSP – ou Déficit Nominal, algo que inclui a despesa de juros, e onde se vê que, desde 2014, havia um processo de deterioração muito forte, onde se mantinha um déficit nominal na casa dos R$ 400 bilhões, que ultimamente subiu para a casa de R$ 1 trilhão em 2025, e já chegou a R$ 1,2 trilhão em março de 2026. Nota-se uma forte deterioração em todos os entes – Governo Federal, governos estaduais e municipais, uma piora também nas empresas estatais, onde se destaca o caso dos Correios, um bom exemplo dessa deterioração fiscal generalizada que está ocorrendo no Estado brasileiro como um todo.

O mesmo tipo de deterioração se vê quando se olha uma série de déficits nominais em % do PIB, e nos últimos três anos o déficit nominal tem ficado na casa de 8% do PIB, e, mais recentemente, em 9% do PIB.



Vê-se pelos dados existentes que o déficit nominal do setor público consolidado se situou em torno de 4,6% do PIB ao final de 2022, variável essa que subiu para o patamar de 8% do PIB em 2023-25, ao final se situando em torno de 9% do PIB, valor esse extremamente elevado e representando uma situação insustentável a médio e longo prazos. Isso significa que precisamos fazer uma correção dessa trajetória de resultados fiscais desfavoráveis pela qual estamos passando, considerando a média de países G7, entre outras aglomerações de dados. Assim, o nosso não é um déficit baixo na comparação internacional, e, portanto, segue-se a percepção de que estamos testemunhando uma explosão da dívida bruta do setor público (considerando o Governo Geral, na casa de 80% do PIB), configurando uma trajetória insustentável de médio e longo prazos, algo a ser revertido em algum momento à frente, após atingir algo ao redor de 90% do PIB no final de 2027. É, portanto, bem preocupante, pelo menos enquanto o país não tiver voltado a ostentar saldos primários positivos, a fim de voltar a trajetórias declinantes da razão dívida pública bruta/PIB, até poder aumentar sua capacidade de inversão.

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Assim, em síntese, a questão previdenciária é algo fundamental nesse conjunto todo de percepções não muito tranquilas, que acabamos de listar, em que pese a importante reforma de 2019, e o fato de já se espalhar a percepção que, em 2027, vamos precisar de uma nova reforma, em face, inclusive, das mudanças que o Congresso materializou em 2019.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.