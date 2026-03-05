O que puxa o PIB do Brasil? Conheça os 3 setores mais fortes

Você sabe o que realmente faz a economia do Brasil girar? Embora o Produto Interno Bruto (PIB) seja apresentado como um número único, seu resultado é a soma de diferentes áreas. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, referentes ao desempenho de 2025, três setores se destacam como os principais motores do crescimento, influenciando desde o preço dos alimentos até a oferta de empregos.

Entender como cada um funciona ajuda a decifrar o noticiário econômico e a compreender o impacto direto no seu bolso. O desempenho desses gigantes define o ritmo da economia nacional e dita tendências para o mercado e para a vida de milhões de brasileiros.

Serviços: o gigante da economia

O setor de serviços é, de longe, o que tem maior peso no PIB do Brasil, representando 69,5% da economia em 2025, segundo dados do IBGE. Ele engloba uma vasta gama de atividades que fazem parte do nosso cotidiano, como o comércio, o transporte, o turismo, os serviços financeiros, a educação e a saúde. Pense na sua rotina: o café que você compra, o aplicativo que usa para se locomover ou o filme que assiste por streaming. Tudo isso movimenta essa área.

Por ser tão diversificado e intensivo em mão de obra, seu desempenho está diretamente ligado ao poder de compra da população e à confiança do consumidor. Quando as pessoas têm mais dinheiro disponível e se sentem seguras para gastar, o setor de serviços prospera, gerando mais empregos e impulsionando a economia como um todo.

Indústria: o poder de transformação

A indústria representa o segundo pilar mais importante do PIB, com uma participação de 23,4% em 2025. Ela é responsável por transformar matérias-primas em produtos acabados ou intermediários. Esse setor abrange desde a indústria extrativa, como a mineração de ferro e a extração de petróleo, até a indústria de transformação, que produz carros, eletrônicos, roupas e alimentos processados.

O desempenho industrial é um termômetro da capacidade produtiva e de inovação do país. Um setor forte significa mais tecnologia, produtos com maior valor agregado e empregos mais qualificados. A construção civil, por exemplo, também entra nessa conta e tem um impacto significativo na geração de vagas.

Agropecuária: a força do campo

Embora represente 7,5% do PIB, a agropecuária foi a grande locomotiva do crescimento econômico do Brasil em 2025. O setor teve uma expansão de 11,7% no ano, sendo responsável por cerca de um terço de toda a expansão da economia. Essa participação no PIB foi a maior registrada na série histórica do IBGE desde 1996, mostrando a força do campo.

O desempenho recorde foi impulsionado principalmente por safras históricas de soja, com crescimento de 14,6%, e milho, que avançou 23,6%. Como um dos maiores produtores e exportadores mundiais dessas e de outras commodities, como café, açúcar e carnes, o setor é fundamental para a entrada de dólares na economia, o que ajuda a equilibrar a balança comercial e a controlar a inflação.

