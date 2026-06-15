O sofrimento moderno do mundo

Regular um acontecimento histórico e tecnológico tão complexo como a inteligência artificial (IA) não vai deter sua sina dominadora. Mas pode tornar mais visível a falta de sensibilidade e razão com que se move a sociedade da paixão e do espetáculo que nos domina. O relógio corre e o Brasil está parado.



Quando o dono da fábrica pede mais fiscalização sobre a própria fábrica, convém prestar atenção. Dario Amodei, CEO da Anthropic, advertiu que os modelos de IA de fronteira já representam riscos reais de segurança pública e de segurança nacional. E a personalidade humana, acrescento. Por tal razão, um dos mais altos executivos do próprio setor defendeu que sistemas de IA sejam regulados como o são aeronaves e medicamentos.





Amodei não é um alarmista de ocasião. Pesquisador e empreendedor americano, foi vice-presidente de pesquisa da OpenAI, dona do ChatGPT, antes de participar da fundação da Anthropic, empresa por trás do Claude. Ele tem ligação direta com as duas séries de grandes modelos de linguagem mais usadas no Ocidente. E conhece bem e em primeira mão o que essas máquinas digitais podem e poderão fazer.



Em seu recente ensaio “Policy on the AI Exponential” deste junho, Amodei argumenta que, enquanto a IA avança em velocidade extraordinária, governos e legislaturas movem-se devagar. Sua proposta central toma a aviação como modelo: modelos de fronteira passariam por testes obrigatórios conduzidos por terceiros, com poder governamental de bloquear ou reverter a implantação dos que falharem.



Se o descompasso entre a exponencial tecnológica e a lentidão institucional persistir por mais um ou dois anos, os países centrais terão problemas, os periféricos terão problemas maiores. O Brasil, consumidor deslumbrado e intensivo de modelos desenvolvidos fora, sem poder de barganha sobre seus criadores, estará sob risco substantivo: na segurança digital, no mercado de trabalho, na integridade eleitoral, na proteção dos mais vulneráveis.



E o que faz o Brasil? Anda devagar, justamente onde não pode. O PL 2338/2023, marco legal da IA, foi aprovado em votação simbólica no Senado, mas não por unanimidade, em dezembro de 2024 e tramita na Câmara dos Deputados à espera de votação final. A votação vem sendo adiada. Em que dimensão – técnica, política, econômica ou pessoal – ocorrem as divergências entre governo e Congresso? Qual a tipologia da autoridade necessária capaz de entender, de maneira cega ou penetrante o que vai pelo mundo e o que se passa no coração dos brasileiros já integralmente capturados pelo mal da IA? Tudo agravado pelo fato de que o PL não enfrenta com coragem os desafios que busca regular.



E há a sombra do calendário eleitoral. O TSE, que teve muito trabalho para garantir a lisura do pleito de 2022, antes da IA, não demonstra estar preparado para o que pode ser colocado em prática neste 2026. E o Congresso não ajuda, nem o Executivo se move significativamente.



Ainda que nosso problema seja urgente e sua regulação precise começar por Brasília, regular dentro de casa, porém, não basta. O risco é global, transfronteiriço por natureza: um modelo treinado na Califórnia afeta eleições em outros países e empregos em qualquer cidade, seja Belo Horizonte, Manaus, ou Porto Alegre. Por isso, à regulação doméstica — com agências dotadas de corpo técnico e mandato claro — deve somar-se um esforço multilateral vigoroso, em que o Brasil, se usar sua boa tradição diplomática, tem legitimidade para atuar.



Para fazer isso funcionar precisamos de uma abordagem tripartite. O governo sozinho não é suficiente nem apropriado — falta-lhe velocidade e conhecimento técnico de fronteira. O setor empresarial sozinho nada resolve — não cabe ao regulado escrever sua própria regra, sobretudo quando todos os principais players são estrangeiros. E a sociedade civil, as organizações não governamentais, as associações de classe e a academia, isoladas, ainda que sua voz seja fundamental, dormem em letargia civil.

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Ou se estabelecem parcerias e colaborações ou não se chega a lugar algum. É a história de toda regulação complexa bem-sucedida: aviação, fármacos, sistema financeiro. Nenhuma nasceu de um ator só, mas nenhuma prescindiu do Estado. A governança da IA nos convida a reaprender a gestão pública e a gestão da economia como um todo, para além da falsa dicotomia entre público e privado. Amodei comparou o sistema político a uma criatura sábia, porém lenta demais para reagir ao machado que derruba a floresta. E é bom lembrar que o cabo do machado também já foi árvore. Ignorar a força letal da IA é, para o Brasil, mais que imprudência: seria abdicar de moldar o próprio futuro e escancarar o país para perigos severos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.