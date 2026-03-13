A nova jogada da Anthropic e o que isso significa para empresas que usam IA

A Think BR é especializada na aplicação estratégica da inteligência artificial ao ambiente corporativo. Esta coluna, analisa como a IA transforma os negócios e apresenta caminhos práticos para sua adoção estruturada.

O mercado de inteligência artificial está evoluindo em ritmo acelerado. Novos modelos, novas plataformas e novas estratégias surgem quase semanalmente. Mas recentemente um movimento da Anthropic chamou a atenção de todo o setor. E, curiosamente, esse movimento também acabou criando uma grande oportunidade para empresas que querem migrar para ChatGPT Business.



A Anthropic ganhou grande visibilidade quando o aplicativo Claude chegou ao primeiro lugar na App Store. O crescimento veio logo após uma decisão importante: a empresa recusou um contrato de IA com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos por razões éticas. Ao mesmo tempo, a OpenAI decidiu aceitar o contrato. Essa decisão gerou uma forte reação online e em apenas um dia, as desinstalações do ChatGPT aumentaram 295%, enquanto usuários curiosos começaram a testar o Claude.



A Anthropic reagiu rapidamente com uma ferramenta inteligente voltada para os usuários. Eles lançaram o claude.com/import-memory, uma página que permite exportar memórias, preferências e contexto de outros assistentes de IA.



A ferramenta gera um prompt pronto que pode ser colado em outros sistemas de IA. Em segundos, informações acumuladas ao longo do tempo podem ser transferidas para o Claude e a mensagem é clara: sem bloqueio de plataforma.



A parte interessante que poucos perceberam



A maioria das pessoas está olhando apenas para a migração do Claude, mas existe um detalhe importante: esse mesmo processo funciona no sentido contrário, o prompt de exportação pode ser usado para mover contexto, preferências e memória de Claude para outras plataformas de IA. E é aqui que entra uma oportunidade importante para empresas.



Migrando do Claude para um ambiente de IA empresarial



Para muitos profissionais, ferramentas como Claude e outras plataformas de IA começaram como assistentes pessoais, mas conforme o uso crescente dentro das empresas, surgiram novas necessidades:



privacidade de dados;

controle administrativo;

colaboração em equipe;

gestão centralizada de ferramentas de IA.

É exatamente por isso que muitas organizações estão migrando para ChatGPT Business. Com a ferramenta de exportação de memória, empresas que construíram contexto dentro do Claude podem transferir essas informações facilmente para um ambiente de IA voltado para negócios.



A importância do ChatGPT Business para empresas



O ChatGPT Business foi desenvolvido especificamente para equipes e organizações.



Entre os principais benefícios estão:



Privacidade total de dados: as conversas da empresa não são utilizadas para treinar os modelos da OpenAI;



as conversas da empresa não são utilizadas para treinar os modelos da OpenAI; GPTs personalizados para sua empresa: equipes podem criar GPTs baseados em seus processos internos, SOPs e voz da marca;



equipes podem criar GPTs baseados em seus processos internos, SOPs e voz da marca; Controles administrativos completos: gestão de usuários, autenticação segura (SSO) e controle de acesso;



gestão de usuários, autenticação segura (SSO) e controle de acesso; Faturamento centralizado para equipes: gestão simples para empresas com múltiplos usuários;



gestão simples para empresas com múltiplos usuários; Acesso aos modelos mais avançados: sem anúncios e com acesso contínuo às capacidades mais recentes.



Para organizações que estão expandindo o uso de IA, essa estrutura faz toda a diferença.



Empresas têm migrado para o ChatGPT Business em busca de mais segurança de dados, controle administrativo e integração da inteligência artificial às rotinas de trabalho KIRILL KUDRYAVTSEV

Oportunidade crescente para empresas brasileiras



O Brasil tem se destacado como um dos países com maior crescimento na adoção de inteligência artificial.



Empresas brasileiras estão usando IA para:



automação de atendimento ao cliente;

análise de dados;

geração de conteúdo;

suporte à tomada de decisão;

desenvolvimento de produtos.

À medida que a adoção cresce, também há a necessidade de ambientes seguros e profissionais para IA. Ferramentas criadas para uso pessoal nem sempre oferecem os controles necessários para empresas, por isso, cada vez mais organizações estão migrando para plataformas de IA estruturadas para negócios.



Como a Think Technologies pode ajudar



Como parceira oficial de serviços da OpenAI, a Think Technologies ajuda empresas a implementar o ChatGPT Business de forma rápida e estratégica.

Ajudamos as organizações a:



configurarem ambientes de IA para equipes;

migrarem fluxos de trabalho existentes para IA;

criarem GPTs personalizados para suas operações;

treinarem colaboradores no uso eficaz de IA;

escalarem a adoção de IA dentro da empresa.

Nosso foco principal é apoiar pequenas e médias empresas, que muitas vezes querem usar IA mas ainda não sabem por onde começar.



Oferta especial para empresas



Para facilitar a adoção inicial, empresas que se registrarem através do link oficial da Think Technologies recebem um benefício exclusivo: uma licença gratuita do ChatGPT Business por 48 meses.



Isso vai permitir que equipes comecem a experimentar a plataforma sem risco e expandam o uso conforme o valor se torna claro.



Acesse o link oficial: chatgpt.com/p/THINKTECHNOLOGIES



O futuro da IA será aberto e competitivo



A movimentação da Anthropic mostra uma tendência importante no mercado de IA, os usuários querem liberdade para escolher plataformas. Ferramentas que facilitam a migração de dados e contexto são um grande passo nessa direção.



Para as instituições, isso significa algo ainda mais importante: a possibilidade de escolher a plataforma de IA que melhor atende às suas necessidades de segurança, colaboração e crescimento.



A competição entre plataformas está apenas começando, e as empresas que aprenderem a navegar nesse ecossistema primeiro terão uma vantagem significativa nos próximos anos.



