Cabrini pressiona Nego Di em entrevista e desmascara mentiras: “Você não admitiu que enganou o público?”

Como alguém condenado a mais de 11 anos por estelionato explica a própria participação em uma fraude que atingiu centenas de pessoas? Foi com essa pergunta no ar que Roberto Cabrini abriu a entrevista com Nego Di no Domingo Espetacular, da Record, exibida neste domingo (16/6). O ex-BBB, envolvido em um escândalo de golpes financeiros, tentou se defender — mas não escapou do tom direto e incisivo do jornalista

A loja era dele ou não era?

No centro da polêmica está a loja Tadizuera, usada para aplicar golpes em mais de 370 pessoas. Apesar de ter divulgado a empresa em suas redes como sendo sua, Nego Di agora diz que foi enganado por um ex-sócio. “A loja não era minha. Eu confiei numa pessoa que eu não conhecia direito”, afirmou, referindo-se a Anderson Bonetti, a quem chamou de “estelionatário profissional”.

Cabrini o confrontou: “Você disse nas redes sociais ‘a loja é minha, podem comprar’. Você não admite que disse isso?”. O humorista, então, recuou e alegou que apenas acreditava estar entrando em uma parceria comercial que nunca se concretizou por falta de contrato.

Doou R$ 1 milhão ou só R$ 100?

Um dos momentos mais tensos da entrevista veio quando Cabrini tocou no tema da falsa doação. Nego Di afirmou, nas redes sociais, ter enviado R$ 1 milhão às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas extratos bancários mostraram que o valor real foi de apenas R$ 100.

“Por que mentir sobre algo tão sensível?”, questionou Cabrini. O humorista admitiu a farsa, dizendo que a ideia era simbólica, e tentou justificar: “Eu doei metade do valor e combinei de pagar o restante parcelado. Pode ser que eu tenha me precipitado, mas foi uma mentira que teve impacto positivo”.

Ao falar da rotina atrás das grades, Nego Di revelou ter perdido 33 quilos e passado até 72 horas sem comer. “Fui para o pior lugar que um ser humano pode ir. Pior que aquilo, só o cemitério.” Hoje, diz viver com apoio financeiro da esposa e sem acesso aos próprios bens, que foram bloqueados pela Justiça.

Há chance de redenção?

Mesmo com as acusações e contradições, Nego Di diz querer uma nova chance. “Estou tentando reconstruir minha vida. Eu preciso ser tratado com Justiça”, declarou ao fim da entrevista.

