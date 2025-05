Matheus, da dupla com Kauan é assaltado a caminho de evento em SP

SIGA NO

O cantor Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, passou por um momento tenso na tarde desta quarta-feira (28/5), enquanto se dirigia a um evento na zona oeste de São Paulo. Durante o trajeto pela Marginal, ele teve o celular furtado por um homem que se aproximou do carro com o vidro entreaberto. “Estava usando o telefone quando ele simplesmente enfiou a mão e saiu correndo”, contou.

Apesar do susto, Matheus seguiu até o local do evento que comemorava os 15 anos da dupla e também o lançamento de sua autobiografia “Que sorte! O Nosso santo bateu”, além do novo álbum “Paraquedas”. Visivelmente abalado, o cantor falou sobre o ocorrido durante a coletiva de imprensa: “Peço desculpas, ainda estou um pouco trêmulo. A gente se sente invadido, é uma sensação ruim”.

Ele conseguiu se recuperar a tempo?

Sim. Pouco tempo depois do ocorrido, Matheus foi surpreendido por um gesto de carinho inesperado. Um fã presente na comemoração lhe entregou um celular novo como forma de apoio. Comovido, o artista agradeceu e seguiu normalmente com a programação da noite, incluindo um pocket show especial para os convidados.

O episódio reacende discussões sobre a segurança em grandes cidades e os riscos enfrentados por celebridades em situações cotidianas. Mesmo com assessoria e cuidados, momentos como esse mostram que ninguém está imune.

Como ele está agora?

Matheus passa bem e garantiu que, apesar do susto, não deixaria que o incidente tirasse o brilho da celebração. “O importante é que estamos aqui, comemorando tudo o que construímos. O resto a gente resolve depois.”

