Mãe de Virginia Fonseca nega indireta após separação da filha e Zé Felipe

Após o anúncio da separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, um vídeo publicado por Margareth Serrão, mãe da influenciadora, chamou atenção nas redes sociais. A mensagem falava sobre liberdade e autoestima feminina, e rapidamente foi interpretada por muitos como uma indireta ao ex-casal.

O que dizia o vídeo polêmico?

“Uma mulher livre incomoda porque ela não precisa agradar ninguém. Uma mulher que se aceita e vive sua verdade é uma ameaça. Se ame para ninguém te diminuir”, dizia o conteúdo compartilhado por Margareth.

A repercussão foi imediata, e diversos internautas passaram a especular que a publicação seria uma forma sutil de comentar o fim do casamento da filha.

Era sobre a separação de Virginia?

Diante da confusão, Margareth decidiu se pronunciar através dos stories. Segundo ela, o vídeo não tinha qualquer relação com a filha ou com Zé Felipe. “Eu fui pega de surpresa tanto quanto vocês. Isso não tem nada a ver com Virginia e Zé Felipe, tem a ver comigo”, afirmou. Confira o vídeo:

Ela também explicou que a postagem foi feita antes do anúncio oficial da separação. “Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu jamais teria postado esse story”, garantiu. Em sua fala, a mãe de Virginia deixou claro que tem carinho por Zé Felipe. “Eu amo o Zé Felipe”, declarou, afastando qualquer ideia de conflito ou crítica velada ao cantor.

Encerrando o assunto, Margareth fez um apelo aos seguidores: “Parem de criar coisas e jogar na internet, coisas que vocês não sabem”. Ela reforçou que o post era um desabafo pessoal, sem nenhuma ligação com a vida conjugal da filha.

