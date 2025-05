Neste domingo (12/5), Manu Gavassi comemorou seu primeiro Dia das Mães de forma íntima e tocante. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora e atriz de 32 anos compartilhou uma foto com a pequena Nara, sua filha com o noivo Jullio Reis, e emocionou os seguidores com palavras sinceras sobre esse novo capítulo de sua vida. “Ainda não acredito no presente divino que é ser sua mãe”, escreveu.

Em sua declaração, Manu fez promessas carregadas de afeto: “Te prometo presença plena, minha bebê. Te prometo amor, música e diversão! Colinho eterno e toda a minha alma e atenção.” A artista também mencionou a herança emocional recebida de sua própria mãe, prometendo transmiti-la à filha: “Te prometo a magia que minha mãe me deu e que agora passo pra você.”

Manu Gavassi – Reprodução / Instagram Manu Gavassi – Reprodução / Instagram

Como foi o primeiro mês de Nara?

Nascida no dia 3 de abril, Nara já transformou completamente a vida da mãe. Manu compartilhou recentemente um texto celebrando o primeiro mês da bebê: “Você chegou mudando a cor do mundo inteiro… Revolucionando meu coração.” A cantora ainda descreveu sentimentos intensos e inéditos, revelando que sentiu um amor desconcertante misturado com um medo profundo: “Sensação térmica de reencontro.”

Manu Gavassi – Reprodução / Instagram Manu Gavassi – Reprodução / Instagram

Como Manu tem vivido o puerpério?

Mesmo em meio ao cansaço e às noites mal dormidas, Manu Gavassi mostra que está mergulhada na maternidade com amor e entrega. “Te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa, e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério”, relatou. Para ela, a chegada da filha é mais do que uma mudança de rotina é uma verdadeira revolução emocional.

The post Manu Gavassi celebra seu primeiro Dia das Mães com declaração emocionante appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.