Duda Guerra fala sobre fim de namoro com Benício Huck e revela se ainda tem contato com o ex

A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, que recentemente teve o nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais, abriu o coração sobre o término do namoro com Benício Huck, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck.

Em entrevista ao portal LeoDias, Duda confirmou que o relacionamento chegou ao fim e reforçou que os dois estão seguindo caminhos diferentes. “A gente está bem. Cada um está seguindo seu próprio caminho agora”, afirmou.

Será o fim mesmo?

Segundo a jovem, ela e Benício não mantêm mais contato e a possibilidade de reconciliação está descartada. “A gente não se fala mais, a gente não pensa em voltar, não”, garantiu.

Duda também comentou a repercussão da exposição pública de sua vida pessoal e revelou como se protege da enxurrada de críticas online. “Tem pessoas que ficam muito doentes com esse negócio de julgamento de haters, de críticas, mas eu tento me blindar sempre dessas situações. Posto muito conteúdo, mas consumo pouco justamente para não ficar vendo muitas coisas”, explicou. “Acho que sou uma pessoa que sabe lidar bem com esse tipo de situação.”

Entenda a confusão que agitou as redes

A crise começou durante uma viagem de influenciadores a Gramado, quando Antonela Braga, também influenciadora, teria pedido acesso ao perfil privado de Benício. Duda não gostou da atitude e entendeu o gesto como invasivo, o que gerou um desentendimento entre as duas.

A discussão foi parar nas redes sociais e acabou gerando críticas à Duda, que chegou a ser chamada de “erva daninha” por internautas — comentário esse curtido pelo perfil de Angélica, mãe de Benício.

A apresentadora, por sua vez, mais tarde se manifestou com uma carta aberta, afirmando que o like foi um erro de sua equipe e pedindo mais empatia nas redes.

Fim de namoro, treta online e exposição nas redes: Duda Guerra já está lidando com tudo isso aos 16 anos — e, ao que parece, está tirando de letra.

