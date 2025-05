Ratinho se revolta com o Troféu Imprensa e ameaça deixar o SBT

A 55ª edição do Troféu Imprensa, exibida no domingo (4) pelo SBT, rendeu mais do que homenagens e celebrações. Na tarde seguinte, o apresentador Ratinho usou seu programa de rádio para expressar profunda insatisfação com a premiação e com a emissora. Segundo ele, após 27 anos de audiência sólida, nunca foi sequer indicado ao troféu. “É uma barbaridade. Vinte e sete anos em segundo lugar no ibope e não me colocam nem na lista”, desabafou.

A indignação é passageira ou pode virar demissão?

Durante o desabafo, Ratinho chegou a sugerir que pode seguir o mesmo caminho de José Luiz Datena, que recentemente anunciou sua saída da Band. “Vai ter mais um que vai pedir demissão: eu”, disse ele, dando a entender que sua permanência no SBT pode estar por um fio caso o cenário não mude.

O apresentador também criticou o funcionamento da premiação como um todo, deixando claro que, mesmo que seja lembrado no futuro, não pretende mais participar. “Quero avisar: no próximo ano não coloque uma pessoa pra votar em mim, porque eu não vou receber, não vou lá, não vou votar, vou xingar todo mundo”, disparou, visivelmente incomodado com o que chamou de “desgraça de Troféu Imprensa”.

Quem brilhou no lugar de Ratinho?

Enquanto Ratinho era ignorado, outros nomes do SBT e da TV brasileira foram homenageados. Celso Portiolli levou o prêmio de Melhor Apresentador, “Fofocalizando” venceu como Melhor Programa Diário e o “Domingão com Huck” foi eleito Melhor Programa de Auditório. Ratinho, por sua vez, ficou de fora de todas as categorias, o que reacendeu o debate sobre reconhecimento e bastidores na televisão brasileira.

