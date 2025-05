Ferrugem tranquiliza fãs após acidente com ônibus da equipe

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Na madrugada deste domingo (20/4), o cantor Ferrugem e sua equipe passaram por um susto no Rio Grande do Sul. Após um show realizado em Rio Grande na noite anterior, o ônibus que transportava o grupo sofreu um acidente. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A informação foi confirmada pelo próprio artista em suas redes sociais.

impacto foi significativo. Ferrugem compartilhou nos stories do Instagram uma imagem do ônibus com a parte frontal danificada e os vidros quebrados. “Livramento! Um senhor acidente, mas graças a Deus todos estão bem”, escreveu o cantor, aliviado.

Ferrugem – Foto: Reprodução / Instagram

E como foi a recepção do público gaúcho?

Apesar do ocorrido, Ferrugem fez questão de destacar o carinho dos fãs durante a apresentação. “Ontem a rapaziada recebeu a gente assim”, comentou, referindo-se aos aplausos e à energia da plateia. Em tom emocionado, agradeceu: “Com essa energia não dava pra ir embora sem cantar mais uma! Muito obrigado, Rio Grande”.

Mesmo após o susto, o cantor confirmou que a apresentação marcada para o domingo (20/4) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos (RJ), estava confirmada. “Nosso ônibus acabou sofrendo um acidente, destruiu a frente, a porta foi arrancada, mas ninguém se machucou. Todo mundo inteiro”, garantiu Ferrugem.

E o Domingo de Páscoa?

O cantor também aproveitou o momento para valorizar o convívio familiar. “Vamos em casa agora rapidinho, dá um beijo na família, almoçar com a família que é importantíssimo”, disse, incentivando os seguidores a fazerem o mesmo. “Curtam em família esse momento e depois a gente vai pro pagode se encontrar. Um beijo”, finalizou.

Ferrugem segue com sua agenda de apresentações normalmente.

The post Ferrugem tranquiliza fãs após acidente com ônibus da equipe appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.