Após acusação de assédio, Ximbinha e esposa reaparecem juntos e colocam fim em rumores de crise

Depois de semanas de silêncio e especulações, Ximbinha reapareceu publicamente ao lado da atual esposa, Karen Fernandes , sinalizando que, ao menos no relacionamento, tudo segue em ordem. O casal foi visto junto na última terça-feira (25), em imagens compartilhadas nas redes sociais que mostram os dois treinando na academia da habitação onde vivem, em Belém , no Pará.

O retorno à vida pública acontece quase dois meses após uma acusação que abalou os bastidores do mundo da música. A cantora Jéssica Rodrigues , ex-parceira de palco do músico, revelou publicamente que teria sido vítima de assédio sexual e perseguição , alegando que os episódios aconteceram durante a turnê com a banda.

Desde então, o sumiço do casal nas redes sociais alimentou rumores de uma possível separação. No entanto, a reaparição de ambos foi interpretada como uma tentativa de mostrar que o casamento permanece estável, mesmo diante da repercussão do escândalo.

A polêmica veio à tona no fim de janeiro, quando Jéssica anunciou seu desligamento da banda e acusou o artista. Dias depois, o jornalista Leo Dias divulgou um áudio gravado por ela, em que é possível ouvir Ximbinha relatando problemas íntimos. No registro, captado no banco traseiro de um carro, o guitarrista desabafa: “Caramba de tu vê… É sério, Jéssica” , dizendo ainda que está com os pênis doendo e que “não está nem se masturbando”.

A repercussão do áudio foi imediata, gerando debates intensos nas redes sociais. A resposta de Ximbinha veio em 11 de fevereiro, quando uma nota oficial foi divulgada por sua equipe jurídica. Nela, o artista afirmou que estava adotando “medidas judiciais junto aos advogados” e que comprovaria que “a motivação de Jéssica era econômica” .

