Zezé Polessa recebe alta após intoxicação alimentar e lamenta cancelamento de peças

A atriz Zezé Polessa recebeu alta hospitalar após ser internada devido a uma intoxicação alimentar causada pelo consumo de uma feijoada vegana. O problema de saúde a obrigou a cancelar duas apresentações da peça Os Olhos de Nara Leão em Curitiba, o que foi lamentado pela artista em suas redes sociais.

Em uma postagem, Zezé agradeceu o apoio de amigos e profissionais que a ajudaram no momento difícil. Ela mencionou a rápida assistência da equipe da peça, além dos cuidados médicos recebidos no Hospital Nossa Senhora das Graças. “Sem essa rede de apoio, não teria sido fácil”, escreveu.

A atriz expressou sua frustração por não ter conseguido cumprir toda a programação na capital paranaense, mas garantiu que pretende retornar no futuro. “Não foi fácil vir a Curitiba para três espetáculos e só conseguir fazer um. Lamentável! Mas um dia eu volto”, declarou.

Agora recuperada, Zezé Polessa já se prepara para a próxima etapa da temporada da peça, que estreia no Rio de Janeiro no dia 14 de março. Enquanto isso, a atriz disse que pretende aproveitar o Carnaval e acompanhar a cerimônia do Oscar.

