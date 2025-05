SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, surpreendeu seus seguidores ao aparecer internada em um hospital particular de Goiânia nesta terça-feira (25). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista explicou que está realizando exames de rotina e garantiu que está tudo bem com sua saúde.

VEJA TAMBÉM: Homem flagrado em ato sexual na Sapucaí é identificado

No registro, Maraisa brincou com a situação, afirmando que havia ido apenas fazer uma visita ao médico, mas acabou sendo “detida” para uma bateria de check-ups. “Olha aqui, gente, vim só fazer uma visita e o doutor Marcelo não me deixou sair. Disse que eu tinha que ficar para fazer check-up. Mas está tudo certo, graças a Deus”, disse a cantora, mantendo o bom humor.

Sempre bem-humorada, a sertaneja comparou o hospital a um resort e insinuou que sua mãe teria arquitetado um “plano” para mantê-la internada. “Acho que minha mãe mandou me prender aqui no hospital por dez dias de propósito. Eu queria viajar, mas agora estou aqui fazendo esses exames”, brincou Maraisa.

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a assessoria da dupla informou que a internação de Maraisa não foi por nenhuma emergência e que a cantora deve receber alta já nesta quarta-feira (26). “Ela está apenas realizando exames de rotina. Amanhã já estará de volta às atividades normalmente”, garantiu a equipe.

The post Maraisa é internada em hospital de Goiânia para check-up de rotina appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.