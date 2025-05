André Lamoglia fala sobre suposto affair com Jade Picon

O ator André Lamoglia, conhecido por seu papel na série Elite, da Netflix, tem sido alvo de especulações sobre um possível relacionamento com a influenciadora Jade Picon. Os rumores começaram após o artista compartilhar uma foto ao lado da ex-BBB, onde ambos apareciam em clima de intimidade. No entanto, ao ser questionado sobre o assunto durante um evento no Rio de Janeiro, ele evitou dar detalhes.

Lamoglia marcou presença na Marquês de Sapucaí para acompanhar os desfiles e, em conversa com a Coluna Fábia Oliveira, destacou sua dedicação à carreira. Atualmente, ele se prepara para protagonizar Os Donos do Jogo, nova produção da Netflix sobre o jogo do bicho. “Estou muito feliz com os projetos que venho realizando. Tem sido uma jornada incrível”, afirmou o ator, que também não descartou a possibilidade de atuar em novelas no futuro.

Quando o assunto mudou para os rumores de um romance com Jade Picon, o ator manteve a discrição. “Entendo a curiosidade, mas prefiro deixar minha vida pessoal em segundo plano e falar do meu trabalho”, disse, evitando confirmar ou negar qualquer envolvimento com a influenciadora. Ele reforçou que seu foco, no momento, está na atuação.

André Lamoglia e Jade Picon Foto: Reprodução / Instagram

A publicação de Lamoglia ao lado de Jade Picon nos stories do Instagram foi o suficiente para alimentar as especulações entre os fãs. Na imagem, o ator aparece refletido em um espelho enquanto recebe um beijo da influenciadora. O registro rapidamente viralizou, levando seguidores a cogitarem um possível relacionamento entre os dois.

