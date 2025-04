Climão no Sabadou: Victor Sarro expõe suposto beijo entre MC Cabelinho e Lucas Guedez

Um comentário feito pelo humorista Victor Sarro no programa Sabadou com Virgínia, exibido no último fim de semana pelo SBT, movimentou a internet. Durante a atração, Sarro sugeriu que MC Cabelinho e o influenciador Lucas Guedez teriam protagonizado um momento íntimo.

A insinuação veio enquanto Sarro comentava sobre o clima de “pegação” típico desses eventos e mencionava situações que teria presenciado. Ao citar o nome de Lucas e de MC Cabelinho, causou surpresa no estúdio. Lucas, que faz parte do elenco fixo do programa, reagiu imediatamente, negando a informação e demonstrando desconforto com o rumo da conversa.

A apresentadora Virgínia Fonseca tentou mudar o assunto, mas a tensão entre os colegas ficou evidente. Lucas se limitou a dizer que tudo era mentira, enquanto Sarro manteve a fala sem recuar. “Pronto, falei. Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo”, brincou o humorista.

Foto: Reprodução / Sabadou com Virginia Foto: Reprodução / Sabadou com Virginia

Vale lembrar que em uma edição anterior do programa, Lucas já havia mencionado que se envolveu com um cantor de funk que, segundo ele, “pagava de hétero”. Até o momento, MC Cabelinho não comentou publicamente os rumores levantados no programa.

