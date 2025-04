Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Eliezer exibe recuperação após remover freio da língua; veja foto

Eliezer surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes de sua recuperação após passar por uma frenectomia, procedimento para a remoção do freio da língua. O ex-BBB, de 35 anos, mostrou nos stories do Instagram como está a cicatrização da cirurgia, realizada no último dia 18 de março. VEJA TAMBÉM: Aos 73 anos, morre sósia de Roberto […]

