Já? Matteus Amaral é flagrado com nova affair

A fila andou e foi registrada com direito a pizza na boca e troca de carinhos. Menos de um mês após o fim de seu relacionamento com Isabelle Nogueira, o ex-BBB Matteus Amaral foi flagrado em clima de romance com sua nova affair, a estudante de medicina Anna Júlia Ferreira.

O flagra foi feito durante a comemoração dos 25 anos da jovem, na última segunda-feira (24), e divulgado nas redes sociais pelo próprio irmão de Anna. No vídeo, o ex-BBB aparece descontraído, enquanto recebe um pedaço de pizza diretamente da nova companheira, num gesto íntimo que não deixou dúvidas: o clima entre eles vai além da amizade.

Embora o romance tenha vindo a público agora, a relação entre os dois não é exatamente recente. Matteus e Anna Júlia se conhecem há cerca de oito anos, mas só agora o envolvimento teria evoluído para algo mais sério. E os sinais de intimidade têm sido cada vez mais explícitos.

Além do momento carinhoso registrado no aniversário, o casal também foi visto curtindo um final de semana romântico na Serra Gaúcha, cercado por amigos e familiares da estudante. O clima de sintonia e proximidade chamou atenção de quem os acompanhava de perto.

E os registros não param por aí. No último dia 8, o vice-campeão do BBB 24 já havia sido filmado trocando carinhos e dançando coladinho com uma morena misteriosa durante uma festa no interior do Rio Grande do Sul. Na ocasião, os dois foram vistos abraçados, se divertindo ao som de uma banda local. Matteus, inclusive, chegou a subir no palco e foi filmado por Anna, que sorria enquanto registrava o momento.

