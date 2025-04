E o Loreto? Alane Dias é flagrada com suposto affair em resort

SIGA NO

O romance que parecia engatar entre Alane Dias e José Loreto chegou ao fim e, ao que tudo indica, sem direito a volta. Após uma série de aparições públicas e cliques comprometedores que alimentaram boatos de um namoro, a ex-BBB agora protagoniza um novo capítulo amoroso digno de novela das nove. E o enredo tem tudo para causar alvoroço no mundo dos famosos.

De acordo com informações reveladas pelo portal Leo Dias, Alane foi vista em clima de pura intimidade com Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil e neto de ninguém menos que Gilberto Gil. O novo casal foi flagrado no luxuoso Beach Park, em Fortaleza (CE), trocando carícias discretas à beira da piscina, mas nada passou despercebido.

“José Loreto já é passado para Alane”, cravou o jornalista. E os indícios são claros: enquanto o ator já deixou a cidade logo após o evento que participou na última quinta-feira (20), a ex-sister seguiu hospedada no resort, curtindo dias de sol e o romance ao lado do suposto novo affair.

