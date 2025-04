SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O romance de Matteus Amaral e Isabelle Nogueira, que encantou o público durante o BBB 24, voltou a ser assunto fora da casa mais vigiada do Brasil. Nos últimos dias, rumores de uma possível crise no relacionamento começaram a circular, alimentados pela ausência do casal em eventos públicos e pela diminuição das postagens juntos nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Grazi Massafera revela dificuldade: “Estou penando”

LEIA TAMBÉM: Romário engata namoro com jovem 38 anos mais nova; saiba mais!



Mas será que o amor chegou ao fim? Em entrevista ao Portal LeoDias, Matteus decidiu pôr um ponto final nas especulações e falou abertamente sobre o atual momento da relação. “Faz 15 dias que estamos longe um do outro e já começaram a falar que nos separamos. Mas, pelo contrário, estamos com vários projetos juntos. São coisas internas, e se ficarmos expondo muito, perdemos um pouco daquela magia. Então, fiquem tranquilos, estamos bem!”, garantiu o ex-BBB, afastando qualquer indício de crise.

O casal, que ficou noivo em novembro de 2024 durante uma viagem romântica a Paris, está focado em projetos profissionais que exigem agendas distintas. Esse fator tem contribuído para o distanciamento físico temporário, mas, segundo Matteus, o relacionamento segue sólido. “São fases, e estamos vivendo momentos importantes para nossa carreira. Mas o amor continua firme”, completou.

Apesar da rotina agitada, o casal faz questão de reforçar que a cumplicidade permanece intacta e que em breve irão compartilhar novidades com os fãs. O que será que está por vir, hein?

The post Acabou ? Matteus Amaral quebra o silêncio e esclarece rumores de crise com Isabelle Nogueira appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.