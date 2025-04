VÍDEO: Após ajeitar amiga trans para noitada com Filipe Ret, mulher cobra pagamento

SIGA NO

Mais uma polêmica para a conta de Filipe Ret! O cantor virou assunto nesta terça-feira (19) após ter conversas expostas por Carolina Araújo, que revelou um pedido inusitado do artista e não escondeu a decepção com a postura dele.

A influenciadora surpreendeu ao compartilhar prints e vídeos contando como sua relação com Ret já vem de longa data, mas que tudo tomou um rumo inesperado. “A gente sempre conversou e eu conversava com ele antes dele namorar a Agatha“, declarou. No entanto, desta vez, o papo entre eles ganhou um tom diferente e gerou um verdadeiro rebuliço.

Filipe Ret e Carolina Araujo – Reprodução Instagram

Segundo Carolina, durante um bate-papo, Ret teria pedido para ela apresentar uma amiga trans para um encontro. “Olha a primeira mensagem que o bofe me manda”, mostrou, destacando que não viu problema no pedido, já que convive com várias mulheres trans. Mas, ao mencionar que a amiga cobraria pelo encontro, a situação tomou um rumo inesperado.

“Eu falei pra ele que provavelmente pelo trabalho dela, ela iria cobrar. Ele me perguntou quanto. Aí eu falei assim: vou ver com ela, mas você também vai me dar uma moral, porque eu tô arrumando uma mulher trans pra você e o combinado não era esse”, desabafou Carolina.

A jovem ainda explicou que a proposta inicial era um encontro entre ela, o cantor e sua namorada, mas tudo mudou de última hora. “Ele virou pra mim, no maior escrotidão, e falou ‘pagar você? Risos, esquece’. Me diminuindo como mulher”, revelou.

E se engana quem pensa que o exposed foi por causa do dinheiro! Carolina fez questão de esclarecer que o incômodo não foi financeiro, mas sim a forma como tudo aconteceu. “Ele dá tanto valor ao dinheiro dele que compra um carro para a mulher e não tem coragem de deixar um carro particular para levar o filho para a escola. Esse é o valor que ele dá ao dinheiro dele?”, disparou.

E para não deixar dúvidas, ela vazou prints das conversas com Ret; assista o vídeo:

