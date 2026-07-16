Patrus só não será candidato se Lula não quiser

Petista de carteirinha e de compromisso, o deputado federal Patrus Ananias sinaliza que não fugirá da luta e missão que lhe estão sendo dadas. No entanto, só quer saber uma coisa: onde estarão Lula e o PT nesse projeto. Se for candidato, o presidente e o partido estarão juntos, apoiando, defendendo e, principalmente, abrindo os cofres partidários para o êxito da operação? Entenda-se como sucesso, não necessariamente a reconquista do governo de Minas, mas a unificação dos petistas em torno dele. Ainda assim, todos estão cientes de que o objetivo maior é a vitória de Lula em Minas.

Patrus parece disposto a aceitar a incumbência, mas não quer, como tantos e tantas, ser abandonado no meio do caminho ou cristianizado. Cristianização é aquela expressão que foi incorporada ao glossário político em 1950, significando abandono, para não dizer traição. Naquele ano, o PSD abandonou seu candidato a presidente, o mineiro Cristiano Machado, para apoiar o nome do partido adversário, Getúlio Vargas (PTB).

No PT mineiro, duas candidatas a prefeita, Marília Campos (Contagem) e Margarida Salomão (Juiz de Fora), sofreram tratamento desigual, mesmo sendo eleitas e reeleitas. Conhecedor das entranhas petistas, Patrus quer se vacinar e transferiu a decisão e a responsabilidade de sua candidatura para Lula. Até ontem, ainda não havia sido recebido por ele.



Efeitos para Jarbas e Gabriel

Seja como for, a opção e a articulação por candidatura própria deixam claro que o apoio a nomes aliados, como de Jarbas Soares (PSB) e Gabriel Azevedo (MDB), ficou esvaziado. Sem a adesão do PT, Jarbas deverá repensar seu futuro político. Mais cascudo, Gabriel pode manter o projeto, convencido de que, na política, como “na natureza, nada se perde, tudo se transforma” (lição do cientista francês Lavoisier do século 18). Sem o centro-esquerda, Jarbas e Gabriel continuarão a disputar outro campo, o da centro-direita, tendo o PSDB como primeiro alvo. Ambos precisam de tempo de TV e rádio para fazer a comunicação da campanha e de fundo partidário para bancar a empreitada.



Primeira baixa de Jarbas

Um dos soldados aliados de Jarbas, o ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) Julvan Lacerda, que seria puxador de votos da chapa de deputados federais do PSB, não irá disputar mais. Descrente do cenário, nem sequer se desincompatibilizou do cargo público que ocupa no Senado.



Mantra contra Flávio

A pesquisa Quaest divulgada nessa quarta (15) foi uma ducha de água fria ao futuro da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). Por conta disso, o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) está reorientando sua campanha, adotando o seguinte mantra: “Voltar em Flávio é perder para Lula”. Na avaliação do goiano, se nada mudar, o petista poderá ser reeleito no 1º turno.



Pesquisa chapa branca

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, tentou enquadrar os institutos de pesquisa por meio da concessão de um certificado de qualidade. Pela proposta, só poderiam divulgar aqueles que tivessem resultados próximos daquele que sairá das urnas. Foi criticado pelos pesquiseiros. Se a moda pega, o bolsonarismo poderia, depois, sugerir o fim da Justiça Eleitoral e das urnas eletrônicas, como sonha, em nome da “redução de custos”. Bastaria contratar o instituto mais bem avaliado para pesquisar e anunciar o eleito.

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SuperNosso adere à escala 5X2

Mais um supermercado adota a escala 5x2. Agora, foi a vez do SuperNosso, que assinou compromisso, nessa quarta (15), durante encontro na superintendência regional do Ministério do Trabalho. Mais de 8 mil funcionários serão beneficiados com a medida.

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