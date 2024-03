Luciene Albuquerque entrou para a Polícia Militar de Minas Gerais no primeiro concurso realizado para mulheres. A trajetória que a levou ao maior cargo da corporação foi cheia de desafios e de quebra de barreiras. Afinal, na década de 1980, quem pensaria em ver mulheres vestidas de farda e no policiamento de rua?



No segundo episódio da série “Mulheres na segurança pública”, a coronel conta como foi esse caminho e diz que a vida mudou depois de ter sido feita refém com um grupo de comandados na Penitenciária Nelson Hungria, de Segurança Máxima, em Contagem.





O sequestro só terminou em juiz de Fora, com a prisão dos criminosos e ficou conhecido como o mais longo da crônica policial de Minas.



A coronel se reencontrou com um dos sequestradores após entrar no quadro da reserva da PM. Como será que foi esse encontro? Por que a vida dela mudou? Como Luciene Albuquerque venceu os desafios na corporação e chegou ao Estado Maior da PMMG? Veja no vídeo!





