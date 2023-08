Cultura do estupro é naturalização da violência contra a mulher

1182

Jurista Jozeli Rosa Souza (foto: Arquivo pessoal)

Em entrevista a O Fato em Foco, a jurista Jozeli Rosa Souza, atuante em várias frentes de defesa da mulher, repercute o indiciamento de dois homens pelo estupro de uma jovem de 22 anos em uma quadra de futebol, em Belo Horizonte.





O inquérito da Polícia Civil, encerrado pela delegacia especializada, concluiu que o pintor Wemberson Carvalho da Silva, de 47 anos, estuprou a moça após carregá-la desacordada até uma quadra de futebol. Ele foi flagrado por câmeras de segurança saindo do local cerca de três horas depois sem a companhia da moça e ajustando as roupas.



O motorista de aplicativo que deixou a jovem desacordada sozinha na calçada em frente à residência dela vai responder por abandono de incapaz.



A jurista, que sofreu abuso sexual quando criança, faz uma reflexão profunda sobre as causas da violência contra a mulher e do que se tem chamado de “cultura do estupro”.



Ela também aponta saídas para a redução dos números da violência contra a mulher. Por ano, 822 mil mulheres são vítimas de estupro no Brasil, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas.









Me siga também no instagram @ ethelcorreajornalista , no Facebook e no TikTok ethelcorrea4. Mande sugestões, comente, compartilhe.