Isaías Henrique Silva, advogado que atuou no caso

Pouco mais de três anos após atropelar seis pessoas em Contagem, o motorista que, segundo o inquérito, jogou o carro sobre as vítimas depois de uma discussão, foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Como consequência do atropelamento, uma mulher de 40 anos teve várias lesões e chegou a ser desenganada. Ela sobreviveu mas ficou com várias sequelas no corpo e na alma. Os outros feridos tiveram menor gravidade. Não houve mortes.

O acidente que deixou seis pessoas mortas, após a batida envolvendo doze veículos na serra de Igarapé, na última semana de novembro, reacende a polêmica sobre os crimes de trânsito.

Atropelamento pode ser punido com prisão? A pena para crime de trânsito pode ser transmutada em pena alternativa, como o pagamento de multa ou prestação de serviços voluntários em ONGs e outras instituições parceiras do Ministério Público?

O motorista pode recorrer em liberdade?

Veja no vídeo o resultado do júri popular e como fica a situação de vítimas e autor do atropelamento que foi flagrado por câmeras de segurança. O entrevistado é o advogado Isaías Henrique Silva.



