Referência mundial em soluções tubulares premium de aço sem costura, a Vallourec celebra os 40 anos de seu Centro de Competência Florestal (CCF), localizado em Paraopeba, Minas Gerais. Criado em 1986, o centro tornou a companhia pioneira no Brasil ao estabelecer uma estrutura de pesquisa dedicada ao melhoramento florestal. A iniciativa integra a cadeia produtiva da empresa, que mantém no país um modelo industrial verticalizado, desde a produção de matérias-primas até a fabricação de tubos de aço de alta qualidade, destinados a setores estratégicos como energia, petróleo e gás e aplicações industriais de alta complexidade.

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Entre os resultados dessa trajetória estão avanços no melhoramento genético do eucalipto, no controle biológico de pragas e no desenvolvimento de tecnologias para a produção de carvão vegetal. As pesquisas realizadas em Paraopeba estão conectadas ao viveiro da Vallourec em Bocaiúva, no Norte de Minas, responsável pela produção de aproximadamente 8,5 milhões de mudas de eucalipto por ano. O centro também acumula patentes relacionadas à carbonização, ao controle de temperatura e ao aproveitamento de subprodutos industriais, incluindo iniciativas voltadas à utilização de bio-óleo e ácido pirolenhoso.

Com presença no Brasil há mais de 70 anos, a Vallourec mantém uma estrutura integrada que conecta pesquisa florestal, produção de carvão vegetal e siderurgia à fabricação de soluções tubulares de alto desempenho. “Os resultados alcançados nesse período refletem uma história de investimento contínuo em pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções que contribuem para a competitividade, a eficiência operacional e a sustentabilidade do negócio”, destaca André Dezanet, gerente-geral da Unidade Florestal da Vallourec South America.

ArcelorMittal destaca projetos mineiros em prêmio nacional de inovação

Minas Gerais terá sete escolas públicas entre as 30 finalistas da quinta edição do Prêmio Nacional Liga STEAM, promovido pela Fundação ArcelorMittal, braço social de um dos principais grupos da indústria siderúrgica. Os projetos mineiros são de Curvelo, Lavras, Mateus Leme, Nova Resende, Ribeirão das Neves, Sabará e Varginha. Entre as soluções desenvolvidas pelos estudantes está um robô capaz de esmagar resíduos e reduzir o volume de embalagens. A iniciativa estimula o uso da ciência e da tecnologia para enfrentar desafios ambientais. Com o tema “Um futuro mais verde começa na escola”, o prêmio incentiva alunos e professores a desenvolver soluções sustentáveis, integrando conhecimentos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

Com recorde de 2.150 professores inscritos e 1.112 projetos apresentados em todo o Brasil, a premiação distribuirá R$ 120 mil aos vencedores. Os nove projetos premiados serão conhecidos em 23 de novembro, durante evento no Minascentro, em Belo Horizonte. A Fundação ArcelorMittal, que completa 38 anos de atuação, alcança anualmente cerca de 450 mil pessoas com suas iniciativas sociais.

Eloos Mineração debate futuro do setor no estado

A Itatiaia e a CNN Brasil promoveram, em 9 de novembro, em Belo Horizonte, mais uma edição do Eloos Mineração, reunindo autoridades, empresários e representantes do setor para discutir os desafios e as oportunidades da atividade mineral. Realizado na Casa Vereda, no Belvedere, o encontro abordou a política nacional de minerais críticos e estratégicos, a atração de investimentos, a inovação tecnológica e a necessidade de agregar valor à produção mineral mineira.

O evento contou com a participação do recém-eleito vice-governador Falcão, além de representantes do Ministério de Minas e Energia, do Serviço Geológico do Brasil, do Sindiextra e de empresas do setor. A programação foi organizada em três painéis, dedicados à política de minerais críticos, à transformação industrial e ao futuro da mineração em Minas Gerais.

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As discussões destacaram a importância de ampliar o processamento dos minerais no próprio estado, desenvolver cadeias produtivas e fortalecer a competitividade da indústria mineral brasileira. O projeto conta com patrocínio da Cedro Mineração, Herculano Mineração e da Itaminas.

“Minas Gerais não vive sem a mineração, mas precisa de uma mineração que seja cada vez melhor para o Estado”

João Vítor Xavier

CEO da Itatiaia e da CNN Brasil, durante o Eloos Mineração, em Belo Horizonte, na semana passada

27 alunos da Escola Municipal Clemente Mendes de Souza, em Porteirinha (MG), foram premiados pela CMOC Brasil, por meio da Mineração Riacho dos Machados, em um concurso de desenho e redação sobre segurança de barragens. A iniciativa integra o Projeto Missão Prevenção e reconheceu 15 estudantes por desenhos e 12 por redações, promovendo a conscientização sobre prevenção de riscos e procedimentos de emergência.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.