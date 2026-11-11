Governo define 27 minerais estratégicos e abre caminho para novos investim



O governo federal aprovou, no último dia 5 de novembro, a lista oficial de 27 minerais críticos e estratégicos que terão prioridade na nova política mineral brasileira. A decisão, tomada pelo Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), estabelece três níveis de prioridade. No primeiro grupo estão nove substâncias, entre elas terras raras, lítio, níquel, cobre, grafita e urânio, consideradas fundamentais para a transição energética, a indústria tecnológica e a segurança nacional.

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A nova política prevê instrumentos de financiamento e incentivos para estimular a industrialização dos recursos minerais no Brasil. Entre as medidas está a criação do Fundo Garantidor da Atividade Mineral, que poderá receber até R$ 2 bilhões em aportes da União, além de recursos de estados, municípios e investidores privados. Outro mecanismo estabelece limite fiscal de R$ 1 bilhão por ano, entre 2030 e 2034, para incentivar projetos de beneficiamento, transformação mineral e mineração urbana.

Minas Gerais ocupa posição relevante nesse novo cenário, especialmente pela presença de projetos ligados ao lítio, às terras raras, ao nióbio e ao minério de ferro. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a nova legislação já contribuiu para atrair investimentos de uma grande empresa internacional de processamento de terras raras ao Sul de Minas. Segundo ele, o objetivo é ampliar a agregação de valor aos minerais brasileiros, desenvolver tecnologias e gerar empregos qualificados no país.

A classificação também terá consequências para o acesso ao financiamento público e para a análise de investimentos estrangeiros. Projetos enquadrados entre os 27 minerais e inscritos no Cadastro Nacional de Projetos poderão acessar os novos mecanismos de apoio governamental. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços recebeu prazo de 15 dias, contado da reunião do conselho, para apresentar uma proposta de cadeias produtivas prioritárias para o Plano Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.



Minas Gerais avança no mercado de terras raras com projeto de R$ 2,4 bilhões

Conforme noticiou o jornal Valor Econômico, a australiana Viridis Mining acelera a estruturação financeira de seu projeto de terras raras em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, com investimento previsto de R$ 2,4 bilhões e início das operações estimado para 2028. A companhia negocia financiamento com bancos brasileiros e europeus e firmou contrato de fornecimento de sete anos com a belga Solvay, envolvendo aproximadamente US$ 498 milhões (R$ 2,7 bilhões). O acordo garante demanda para parte da produção e fortalece a capacidade de obtenção de crédito. “Projeto não existiria em 2030 sem esse acordo”, afirmou Rafael Moreno, presidente da Viridis.

O empreendimento integra a estratégia de inserção de Minas Gerais na cadeia global de minerais críticos, especialmente no fornecimento de terras raras utilizadas em tecnologias de alto valor agregado. Segundo a reportagem, a empresa busca financiar cerca de 70% do investimento com capital de terceiros, incluindo bancos de desenvolvimento e instituições internacionais. A Viridis também mantém negociações comerciais com compradores da Europa, Ásia e América do Norte, em um cenário de crescente interesse pela diversificação do fornecimento mundial de terras raras, atualmente concentrado na China.

Anglo American inaugura aterro sanitário de R$ 15 milhões no Médio Espinhaço

A Anglo American inaugurou, na última sexta-feira (6), em parceria com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço (CIMME), o Aterro Sanitário Intermunicipal de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. A solenidade reuniu autoridades políticas, prefeitos, gestores municipais e representantes da sociedade civil. Com investimento superior a R$ 15 milhões da mineradora, o empreendimento poderá atender até 11 municípios, com licença de operação para os próximos 20 anos. A estrutura conta com sistemas de impermeabilização do solo, drenagem e tratamento de efluentes e gases, ampliando a infraestrutura ambiental da região.

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A iniciativa é resultado de uma parceria iniciada em 2017 entre a Anglo American e municípios do Médio Espinhaço. Além das obras, a mineradora apoiou estudos técnicos, doação de equipamentos e ações de educação ambiental, e também fará a doação do terreno ao poder público. Durante a inauguração, o diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Anglo American, Alexandre Souto, destacou: “A entrega deste aterro reafirma a nossa atuação como parceiros estratégicos do território”. A cerimônia também marcou o avanço das discussões sobre programas de coleta seletiva, educação ambiental e redução da geração de resíduos nos municípios participantes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.