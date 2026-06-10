Mineração eleva exportação; MG tem superávit de US$ 10 bi

Gabriel Guimarães e Eduardo Couto

Minas Gerais encerrou os cinco primeiros meses de 2026 com US$ 17,9 bilhões em exportações, consolidando-se como o terceiro maior exportador do país, responsável por 12% das vendas internacionais brasileiras. No período, o estado registrou superávit superior a US$ 10 bilhões na balança comercial, resultado fortemente apoiado pelo desempenho do setor mineral.



Entre os destaques das exportações mineiras, o ouro foi o produto com maior crescimento em valor exportado, registrando aumento de US$ 825,4 milhões (75,8%) em relação ao mesmo período do ano passado. Outros minérios de metais preciosos também apresentaram avanço expressivo, com crescimento de US$ 154,4 milhões. Em maio, os produtos minerais seguiram entre os principais itens embarcados pelo estado, com destaque para minério de ferro, ouro e ferro-ligas.



A relevância da mineração para a balança comercial mineira também se refletiu na liderança nacional das exportações desses produtos. Em maio, Minas Gerais foi o principal exportador brasileiro de minério de ferro, com US$ 752,7 milhões, de ouro, com US$ 361,6 milhões, e de ferro-ligas, com US$ 260,2 milhões, reforçando o peso estratégico do setor para a economia estadual e para o desempenho das exportações brasileiras.

PID já pagou cerca de R$ 1,6 milhão em nova etapa do programa

O Programa Indenizatório Definitivo (PID), executado pela Samarco no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce, iniciou os primeiros pagamentos menos de 15 dias após a reabertura da plataforma, realizada em 18 de maio. Nesta nova etapa, cerca de R$ 1,6 milhão já foram pagos em indenizações.



Em duas semanas, mais de 6 mil pessoas ingressaram no sistema, que permanece disponível até 1º de julho para pessoas físicas e jurídicas elegíveis. O programa prevê indenização individual de R$ 35 mil, com adesão gratuita por meio da Defensoria Pública ou advogado particular com procuração válida.

Até abril de 2026, o PID já indenizou mais de 304 mil pessoas, superando R$ 11,2 bilhões desembolsados em indenizações individuais.

Zero Carbon Logistics amplia logística sustentável da Lundin Mining com caminhão 100% elétrico

A Zero Carbon Logistics, referência global em logística sustentável e pioneira na adoção de práticas ESG no setor, iniciou uma parceria com a Lundin Mining Brasil para apoiar o abastecimento de materiais de manutenção, reparo e operação utilizados na mina de Chapada, em Alto Horizonte (GO), por meio de um caminhão 100% elétrico.

A operação, realizada diariamente entre a filial da empresa e a unidade da mineradora, reforça o compromisso da Zero Carbon com soluções logísticas de baixo impacto ambiental. Com uma frota atualmente composta exclusivamente por veículos elétricos, a empresa estima que o caminhão utilizado na operação tenha potencial para evitar a emissão.

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“As exportações brasileiras de materiais rochosos naturais de ornamentação e revestimento somaram a monta de aproximadamente mais de US$ 987,4 milhões e 2,16 milhões de toneladas só em 2020, consoante dados fornecidos na Comex Stat”

Evair de Melo, deputado federal pelo Republicanos-ES

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R$ 1,9 bilhão

é o valor que a LHG vai investir para expandir terminal no MS. Projeto prevê elevar capacidade para 15 Mt de minério de ferro e manganês

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