Gerdau celebra 40 anos da Usina de Ouro Branco com foco em desenvolvimento

A Gerdau celebrou os 40 anos da Usina de Ouro Branco, em Minas Gerais, destacando a trajetória de investimentos, crescimento e contribuição da unidade para a indústria do aço no Brasil. Maior planta da companhia no mundo, a usina possui capacidade instalada de 4,5 milhões de toneladas de aço líquido por ano e responde atualmente por mais de 10% de todo o aço produzido no país, atendendo setores como construção civil, automotivo, agrícola, energia e naval.



Ao longo das últimas décadas, a unidade consolidou-se como um importante motor de desenvolvimento econômico e social da região, movimentando diariamente cerca de 10 mil pessoas entre colaboradores próprios e parceiros. Desde sua inauguração, a operação já produziu mais de 110 milhões de toneladas de aço bruto e vem recebendo investimentos contínuos em modernização, inovação e sustentabilidade, incluindo a recente expansão do laminador de bobinas a quente e a implantação da primeira rede privada 5G do setor do aço na América Latina.



Durante a celebração, a companhia também lançou o projeto Dignidade Ouro Branco, iniciativa desenvolvida em parceria com a prefeitura local e com a ONG Gerando Falcões, voltada à superação da pobreza no município por meio de ações nas áreas de habitação, educação, reciclagem, turismo, geração de renda e empregabilidade. Segundo a Gerdau, os investimentos reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional, a inovação tecnológica e a sustentabilidade da indústria brasileira do aço.

Cedro Mineração e Metabase doam 3 toneladas de alimentos a instituições em Mariana

A Cedro Mineração distribuiu, na última segunda-feira, 1º de junho, cerca de 3 toneladas de alimentos em cestas básicas a instituições sociais de Mariana (MG), alcançando milhares de famílias da região. Entre as entidades beneficiadas estão o Lar Santa Maria, a Apae, a Comunidade da Figueira e a Arquidiocese de Mariana, todas com redes de pessoas cadastradas que também receberão as doações.



A ação foi resultado de uma parceria construída em torno do Dia do Trabalhador, com a arrecadação dos alimentos realizada junto ao Sindicato Metabase de Itabira. A iniciativa ganhou ainda mais força com o engajamento da prefeitura e da Arquidiocese de Mariana, que se somaram à empresa na distribuição, tornando possível uma corrente de solidariedade que reuniu o setor produtivo, o poder público e a sociedade civil.



Para a Cedro, a iniciativa expressa a convicção de que cada cesta entregue a uma família carrega também uma mensagem: a de que ninguém está sozinho e de que, quando empresas, instituições e comunidade caminham juntas, é possível fazer a diferença na vida das pessoas.



EPO utiliza aço sustentável em projeto pioneiro em Minas

O avanço da construção sustentável no Brasil tem impulsionado o uso de materiais de menor pegada de carbono, como o aço XCarb®? da ArcelorMittal Brasil. Produzido com 100% de matéria-prima reciclada e 100% de energia elétrica renovável, o produto reduz em 68% as emissões de carbono em comparação ao vergalhão CA50 convencional e já vem sendo aplicado em empreendimentos alinhados às metas de descarbonização do setor.



Em Minas Gerais, a Construtora EPO é responsável pela primeira obra em Belo Horizonte a utilizar o aço XCarb®?: o edifício Jardim. A adoção da solução resultará em uma redução de 430 toneladas de emissões de gases de efeito estufa ao longo do projeto, reforçando o protagonismo do setor mineiro no avanço da construção civil sustentável no país.

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"O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e importamos cerca de 85% a 90% dos fertilizantes. Corremos um risco de falta de alimentos no Brasil e no mundo. É uma questão econômica, mas, muito mais, de segurança alimentar"



Júnior Ferrari (PSD-PA), deputado federal



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US$ 1,5 bilhão

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é a avaliação do comissionamento de expansão da fundição AP60 iniciada, conforme anúncio da Rio Tinto, em Quebec, no Complexe Arvida. A empresa possui capitalização de mercado de US$ 176 bilhões

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