Samarco amplia destinação sustentável de resíduos e supera meta de longo

A Samarco alcançou, em 2025, índice de 95,2% de destinação sustentável dos resíduos gerados em suas operações nas unidades de Ubu, em Anchieta, e Germano, em Mariana. O resultado representa avanço expressivo em relação aos 55% registrados em 2022 e supera a meta de longo prazo da companhia, alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU voltado ao consumo e à produção responsáveis.

O desempenho foi impulsionado por ações de reciclagem, coprocessamento, compostagem e reaproveitamento de materiais, mesmo em um cenário de aumento do volume de resíduos decorrente das obras de revitalização das usinas 1 e 2, em Ubu, e do Concentrador 1, em Germano. Com as iniciativas, a empresa evitou o envio de 32,4 mil toneladas de resíduos para aterros, incluindo reaproveitamento de resíduos da construção civil em pavimentação e retorno de sucata metálica à cadeia produtiva do aço e do ferro-gusa.

Além dos ganhos ambientais, os projetos reforçam o impacto social das ações da Samarco. Em Anchieta, a parceria com a Associação de Catadores de Anchieta destinou 28 toneladas de recicláveis entre janeiro e abril de 2026, gerando renda e inclusão produtiva. A empresa também apoia artesãs da comunidade de Mãe-Bá na produção de cordas biodegradáveis com fibra de taboa. Em Mariana, ações de educação ambiental realizadas com a prefeitura já envolveram mais de 1,6 mil participantes, entre estudantes, famílias e moradores. Com informações de Brasil Mineral.



Brazilian Nickel: projeto no Piauí consolida 50 anos de pesquisas

A Brazilian Nickel foi um dos destaques do XII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral (Simexmin 2026), realizado entre 17 e 20 de maio, em Ouro Preto. Durante o evento, Gabriel Sepulveda, gerente de geologia da empresa, apresentou os avanços do projeto de níquel no Piauí, considerado estratégico para a transição energética brasileira. Segundo ele, a mina do Brejo Seco consolida mais de 50 anos de estudos geológicos, proporcionando maior previsibilidade operacional e controle de qualidade na mineração de minérios lateríticos.

A empresa destacou ainda a aplicação de tecnologias como modelagem 3D do depósito e lixiviação em pilha validada em planta piloto, permitindo a produção de níquel e cobalto com menor intensidade energética. A Brazilian Nickel reforçou a importância do projeto para o mercado global de minerais críticos e para o posicionamento do Brasil como fornecedor estratégico de níquel para baterias e tecnologias ligadas à eletrificação e à transição energética.

Vale aposta em IA para elevar qualidade do minério e reduzir emissões

A Vale está ampliando o uso de inteligência artificial na exploração mineral como parte de sua estratégia para aumentar a produtividade, identificar depósitos de minério de ferro de maior qualidade e contribuir para a redução das emissões na cadeia do aço. A iniciativa foi destacada por Diogo Afonso Costa, diretor de Exploração e Projetos Minerais da companhia, durante o 12º Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral, realizado em Ouro Preto.

Segundo o executivo, a combinação entre IA, cruzamento de dados geológicos e novas tecnologias de processamento tende a transformar a forma como o setor mineral desenvolve projetos nos próximos anos. Para Costa, a tecnologia não substituirá profissionais ou negócios tradicionais, mas será decisiva para manter competitivas as empresas e equipes capazes de utilizá-la de forma estratégica.

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A busca por minérios de maior teor e menor geração de rejeitos ganha relevância em um cenário de pressão global por aço de menor pegada de carbono. A Vale vê na inteligência de dados um caminho para orientar melhor sua pesquisa mineral, elevar a eficiência operacional e alinhar a produção de minério de ferro às exigências da transição energética. Com informações de Notícias de Mineração Brasil.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.