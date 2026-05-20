Anglo American avança em reestruturação com venda de carvão por até US$ 3,

A Anglo American fechou acordo para vender seus ativos de carvão metalúrgico na Austrália para a britânica Dhilmar, em uma transação de até US$ 3,88 bilhões. O pacote inclui pagamento inicial de US$ 2,3 bilhões na conclusão do negócio e até US$ 1,58 bilhão adicional condicionado ao preço. Com a operação, a companhia dá mais um passo em sua estratégia de simplificação de portfólio e saída definitiva do carvão metalúrgico.

O portfólio vendido reúne participações em importantes ativos australianos, como Moranbah North, Grosvenor, Capcoal, Dawson e Moranbah South. Segundo a Anglo, os recursos serão destinados à redução da dívida líquida, e a conclusão da transação é esperada para o início de 2027. A venda ocorre após a Peabody desistir da aquisição dos mesmos ativos, decisão contestada pela Anglo, que entende que a explosão em Moranbah North não justificaria a rescisão do contrato anterior.

A reestruturação da Anglo ainda depende de outras frentes relevantes, incluindo a aprovação da venda dos ativos de níquel no Brasil para a chinesa MMG, negócio de US$ 500 milhões que envolve operações em Goiás e projetos no Pará e Mato Grosso. A companhia também busca comprador para a De Beers, sua unidade de diamantes, e avança na fusão com a canadense Teck Resources, movimento que reforça sua aposta em cobre, minério de ferro e fertilizantes como pilares do novo portfólio.



J. Mendes aumenta ganhos com loja autônoma

A J. Mendes avançou na modernização de suas operações com a implantação de uma loja autônoma para retirada de peças e equipamentos e a adoção de ferramentas elétricas em atividades operacionais. As iniciativas aumentaram a produtividade, reduziram o esforço físico dos colaboradores e aprimoraram o controle e a rastreabilidade dos processos. Entre março de 2025 e janeiro de 2026, a loja autônoma registrou 811 movimentações e mais de R$ 1,1 milhão em itens movimentados, além de gerar economia superior a R$ 186 mil.

A empresa também investiu na eletrificação de equipamentos utilizados em uma área operacional de cerca de 400 mil metros quadrados, com soluções como paleteiras, carrinhos e varredeiras elétricas. Segundo a companhia, as melhorias contribuíram para ganhos em ergonomia, segurança e eficiência operacional, reduzindo o desgaste físico e tornando as atividades mais ágeis e seguras para os colaboradores.

CMOC realiza workshop de Segurança de Barragens

A CMOC Brasil – Negócio Ouro, por meio da Mineração Riacho dos Machados, realizou na sexta-feira, 15 de maio, o 4º Workshop de Segurança de Barragens e Geotecnia. O evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais, órgãos estaduais de controle, Defesa Civil, representantes de ONGs, comitês de bacias e equipes técnicas da empresa para apresentar ações de gestão de rejeitos, segurança de estruturas geotécnicas e fortalecer o relacionamento institucional entre poder público e iniciativa privada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo do dia, especialistas, empresas parceiras e lideranças locais participaram de painéis sobre segurança de barragens, monitoramento geotécnico, gestão de riscos e protocolos de emergência. A programação também contou com apresentações dos Planos de Contingência Municipais (PLANCON) de Riacho dos Machados e Porteirinha, além de debates sobre as lições aprendidas com a situação da Barragem das Lages, reforçando a importância da integração entre empresa, órgãos públicos e comunidade nas ações preventivas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.