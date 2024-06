Serro, no Vale do Jequitinhonha

Por Gabriel Guimarães e Eduardo Couto

Em 11 de junho acontece audiência pública de extrema importância para o município de Serro. O encontro faz parte do licenciamento ambiental conduzido pelo Estado de Minas Gerais e servirá para discutir o novo projeto de mineração do Grupo Herculano na região. A empresa, desde 2018, vem ouvindo previamente a população e pretende detalhar seus planos sobre os pontos de maior importância e preocupação aos moradores: a qualidade e o abastecimento de água, o patrimônio histórico e o bem imaterial, que é o modo de fazer queijo, as relações com comunidades tradicionais, em especial a comunidade quilombola de Queimadas, e, claro, a geração de emprego, renda e benefícios para a economia da região.



O EIA/RIMA, principal estudo elaborado pela empresa, garante que possíveis impactos, como ruídos e resíduos, serão controlados de forma a preservar a tranquilidade da comunidade local. O compromisso com a preservação ambiental se estende ao Rio do Peixe, local de captação de água para abastecimento da cidade e que não terá intervenções ambientais em virtude da implantação do projeto minerário.



Leia também: Novo projeto da Vale

Com uma produção estimada em 1 milhão de toneladas de minério de ferro por ano, com 100% de aproveitamento industrial, ou seja, sem geração de rejeitos e consequentemente sem barragens, o Projeto Serro promete gerar novas oportunidades de emprego, com 250 vagas diretas e mais de 1,5 mil indiretas. A torcida é para que o novo projeto gere impactos positivos para toda região.

Aliança de sucesso

O Instituto AME - Ambiente, Mineração e Energia refaz uma antiga e exitosa aliança entre a mineração e a energia, agora para preservar o meio ambiente. O Instituto AME foi constituído no ano passado, pelos sindicatos da mineração e da geração, transmissão e distribuição de energia. O propósito é atuar para que os empreendimentos dos setores realizem o plantio de árvores e preservem florestas lindeiras e as nascentes dos rios.



Um primeiro projeto foi realizado em Monsenhor Horta, distrito de Mariana, e recuperou cinco nascentes naquele território. A atuação do instituto reflete o trabalho dos competentes José Fernando Coura e Luis Márcio Vianna, que, à frente do Sindiextra, vêm realizando importante trabalho para que a mineração se torne cada vez mais sustentável. O Instituto AME tem como diretor executivo o jornalista e ambientalista Marcelo de Freitas.

Feam E Instituto Minere

A diretoria da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) participou em 24 de maio do programa IM Podcast nas dependências do Instituto Minere. Estiveram presentes o diretor de Gestão de Barragens, Roberto Júnio, o diretor de Apoio à Regularização Ambiental, Fernando Baliani, e o diretor de Gestão Regional, Vítor Salum.



Durante o programa, foi enfatizada a relevância das atividades minerárias para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais e como a Feam contribui com o setor, nas ações fiscalizatórias, de regulamentação e de regularização ambiental.



De acordo com as falas dos diretores, a reforma administrativa, liderada pela secretária de Estado Marília Melo e muito bem conduzida pelo presidente Rodrigo Franco, assegura que atividades de alto nível técnico, como licenciamento ambiental, segurança de barragens e recuperação de áreas degradadas e contaminadas, sejam conduzidas pela administração indireta (Feam), enquanto as ações de políticas públicas sejam conduzidas pela administração direta (Semad).



Os empreendimentos devem pautar seus projetos visando à sustentabilidade, qualificando os impactos ambientais inerentes, propondo as ações mitigadoras, de controle ambiental e compensatórias. Para projetos estratégicos, foi ressaltada a importância do engajamento social, frisando pela participação popular no processo de licenciamento ambiental, como ocorre nas audiências públicas. O programa vai ao ar nesta Semana do Meio Ambiente, organizada pelo Sisema, a partir desta quarta-feira (5/6), no Canal YouTube Meio Ambiente Minas Gerais.

Mineiros no Fórum Esfera

Mineiros marcam presença no Fórum Esfera, nos dias 7 e 8 de junho, no Guarujá (SP). O presidente do Conselho de Administração da Cedro Participações, Lucas Kallas, participa do painel “Infraestrutura: alicerces para o crescimento”, enquanto Bruno Ferrari, CEO da Oncoclínicas, e o deputado federal Reginaldo Lopes debatem sobre “Inovação e reforma tributária na saúde: uma indústria mais inteligente”. Outro mineiro presente é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, painelista no “Mudanças e transformações: construindo um futuro mais seguro”.

Ao todo, serão nove painéis que reunirão empresários e autoridades para debaterem temas de relevância para o desenvolvimento nacional. A Esfera Brasil é uma organização criada para fomentar o pensamento e o diálogo sobre o país e tem como missão engajar líderes em prol do Brasil.







O que observamos é que todos querem uma solução. Até as grandes mineradoras, que tinham dificuldades no passado, enxergaram que este é o momento da solução Jarbas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, sobre acordo pela Via do Minério, para retirada de carretas da BR-040 e da BR-356



R$ 7,5 bilhões



É o valor do plano de investimentos da Gerdau, que tem uma nova plataforma de mineração sustentável como destaque e cujos reforços foram anunciados pela empresa dias depois de o governo federal anunciar o aumento da tarifa de importação de aço