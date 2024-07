Mesmo com o agronegócio sendo forte em Minas Gerais e tradicionalmente trabalhar de forma cooperativada, as cooperativas de crédito lideram o ranking mineiro do cooperativismo com mais cooperados e maior valor de volume de negócios. De acordo com o Anuário do Cooperativismo Mineiro 2024, divulgado na quarta-feira pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), são 182 cooperativas de crédito no estado, que movimentam R$ 71 bilhões e contam com 2,7 milhões de cooperados. Juntas, elas empregam 18,4 mil trabalhadores. “Estamos presentes em 80,4% dos municípios mineiros. Em 78 deles, somos a única porta de entrada da população para os serviços financeiros”, explica o presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato. Com as cooperativas financeiras mineiras liderando o ranking nacional do segmento, o estado foi escolhido para sediar o 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de Crédito, que deve reunir 5 mil líderes e gestores, entre 7 e 9 de agosto, no Expominas. Para se ter ideia da força do cooperativismo financeiro, as cooperativas agropecuárias no estado são 191 e movimentam R$ 40,3 bilhões, com 197,1 mil cooperados e 19,5 mil trabalhadores. Já na saúde o estado conta com 118 cooperativas, que empregam 15,9 mil trabalhadores e têm 55,6 mil cooperados. Ao todo, o estado conta com 785 cooperativas, com 3,2 milhões de cooperados – alta de 15% sobre o ano anterior – e movimenta R$ 130 bilhões. O Anuário do Cooperativismo Mineiro mostra ainda que o setor emprega 57,3 mil pessoas, que recebem, em média, salários 35% mais do que quem trabalha no setor privado.



No inverno

Com a chegada do inverno e o aumento das doenças respiratórias, a Cimed, terceira maior farmacêutica em volume de vendas no Brasil, reforçou o estoque de remédios OTC (que não precisam de receita) e foram responsáveis por 31% do faturamento com medicamentos no ano passado. Para 2024, a Cimed estima que as vendas desse tipo de produto seja 10% maior do que em 2023, quando a venda da linha de inverno atingiu aproximadamente R$ 500 milhões. Os antigripais, com uma fatia de 7,1% do faturamento, são os mais vendidos. “Estamos dedicados a ampliar nossa produção de medicamentos de inverno para assegurar que nossos clientes tenham acesso aos produtos necessários para cuidar da saúde durante a estação mais fria do ano”, afirma Adibe Marques, diretor comercial da Cimed.



Malhas e tricô

Com a expectativa de vendas de R$ 15 milhões, A Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas realiza desde sexta-feira e até o dia 14, no Minascentro, a sua segunda edição este ano na capital mineira. A primeira, realizada entre 1º a 10 de maio, quando foram movimentados R$ 10 milhões em vendas, com a participação de 100 expositores e 50 mil visitantes. Para a nova edição, a expectativa é de que o evento conte com 90 expositores e receba um público estimado de 60 mil pessoas. “Nossa principal atração são as malhas em tricô, que acompanham a evolução da indústria têxtil”, destaca Dayhana Nicoleti, produtora de moda e coordenadora da feira.



Nomeado



O empresário e presidente do Sindicato das Indústrias de Software e da Tecnologia da Informação de Minas Gerais (Sindifor) Fábio Veras é o novo integrante do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Veras, que foi conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) entre 2022 e 2024, foi nomeado membro titular do conselho pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).“Desde que foi promulgada, em 2018, a LGPD já passou por duas alterações importantes, reflexo do desafio que é mantê-la sintonizada com as novas tecnologias”, afirma Veras, que defende uma regulamentação que garanta a segurança dos usuários sem inviabilizar as pesquisas e o desenvolvimento em inovação.



No Triângulo



Com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acionando a bandeira amarela na conta de luz, os consumidores do Triângulo Mineiro vão ter um motivo a mais para migrar para a energia solar. A Lemon Energia começou a atender a região do Triângulo Mineiro, oferecendo energia renovável para pequenas empresas por meio da geração compartilhada remota. Contando com a parceria de 48 usinas solares no estado, a Lemon viabiliza o acesso a fontes renováveis a pequenos empreendedores, com uma economia de até 20% na conta de energia, que fica livre das bandeiras tarifárias. A startup já possibilitou uma economia de R$13,5 milhões e evitou a emissão de 42 mil toneladas de CO2 na geração de eletricidade com seus mais de 10 mil clientes nos últimos quatro anos.



“Os consumidores de Minas Gerais têm enfrentado dificuldades para pagar as contas e mantê-las em dia. Por isso, alertamos para a necessidade do controle dos gastos e do planejamento financeiro”



Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL/BH



Locomotivas



A VLI, que opera a Ferrovia Centro-Atlântica, recebeu na sexta-feira 12 locomotivas adquiridas da Wabtec Brasil em março de 2023. Com a concretização deste negócio, a VLI acumula a aquisição de 20 locomotivas em um período de pouco mais de um ano, com investimentos de cerca de R$ 500 milhões, sendo que R$ 300 milhões foram investidos nas 12 máquinas entregues agora. Outras 8 locomotivas da Wabtec, compradas em março deste ano, devem ser entregues até o fim de 2025.”Ao fomentar o transporte ferroviário de cargas, geramos impactos positivos no meio ambiente, na economia nacional e na pauta de exportações brasileira”, afirmou Fábio Marchiori, CEO interino e diretor de Finanças, Supply Chain e Serviços da VLI.



CD novo



Com investimentos de R$ 10 milhões, a DecMinas Distribuição e Logística, empresa do grupo Supernosso, vai substituir o Centro de Distribuição (CD) que abriga o escritório central do grupo por uma nova estrutura, com 30 mil metros quadrados de área e um galpão com 110 docas, em Contagem. “Com o novo CD, a DecMinas aumentará sua participação para 40% nas receitas do grupo. Há também a estimativa de que sejam gerados 250 novos postos de trabalho diretos”, destaca o CEO e presidente do Grupo Supernosso, Euler Fuad Nejm. No ano passado, a distribuidora faturou R$ 2,8 bilhões, sendo a terceira maior do estado. A DecMinas é responsável pela distribuição de produtos de higiene pessoal, beleza, combustível e alimentação ao pequeno e médio varejo em Minas Gerais.

Infraestrutura

R$ 857,7 milhões é o valor dos investimentos do governo federal nas estradas e ferrovias em Minas este ano, o que, segundo o governo federal, representa um aumento de 210% em relação a 2022 e de 65% sobre o ano passado.