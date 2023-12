O Brasil vai terminar este ano com uma economia bem melhor, pelo menos em relação ao que se previa para os principais indicadores econômicos nessa mesma época em 2022. No Boletim Focus do Banco Central de 9 de dezembro de 2022, o mercado financeiro previa uma inflação medida pelo IPCA em 5,08%, um desempenho do PIB de 0,71%, câmbio a R$ 5,27 e a taxa básica de juros em 11,75%. Em 2023, o Brasil viu a inflação desacelerar para um patamar abaixo de 5% com possibilidade de fechar o ano dentro do teto da meta, de 4,75%, e o crescimento econômico ficar muito acima das projeções iniciais, com expansão próxima a 3%, enquanto o câmbio está abaixo de R$ 5 e a Selic deve recuar para os 11,75% na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na semana que vem.



Mesmo com o desaquecimento do terceiro trimestre com o PIB variando apenas 0,1% sobre o trimestre anterior, a economia mostra resiliência e a melhora é percebida até mesmo pelas famílias endividadas e as em situação de inadimplência. “O brasileiro está mais consciente sobre o seu endividamento, melhorou seu planejamento financeiro e enxerga no programa Desenrola Brasil um caminho para quitar sua dívida com a melhora na condição de vida”, afirma o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles ao divulgar a pesquisa “Raio X dos Brasileiros em Situação de Inadimplência”. O levantamento, feito em parceria com a MFM Tecnologia, mostra que 8 em cada 10 brasileiros consideram o programa do governo federal uma iniciativa importante para ajudar a vida financeira das pessoas.



A pesquisa mostra ainda que entre os inadimplentes, ou seja, entre os que precisam renegociar seus débitos, 76% afirmam conhecer o programa, mas apenas 17% têm informação detalhada sobre o programa de negociação de dívidas. “O estudo também revela uma confusão ainda existente quanto à elegibilidade, com 57% dos inadimplentes admitindo não saber se suas dívidas podem ser contempladas pelo programa”. Pela pesquisa, o governo deve prorrogar o “Desenrola Brasil” para que mais pessoas possam encontrar uma forma de regularizar a situação financeira. . “Este panorama ressalta a importância de discussões abertas sobre a inadimplência no país, destacando os avanços e desafios enfrentados pelos brasileiros em sua busca por soluções financeiras”, diz o diretor de Inovação e Marketing da MFM Tecnologia, Luiz Sakuda.



Hoje, das 72 milhões de famílias brasileiras, 21 milhões estão com alguma dívida em atraso e 9 milhões não têm condições de pagar. E o principal motivo para esse quadro, segundo o levantamento, são as dívidas com o cartão de crédito. Para 60% dos endividados atribuem ao cartão de plástico o fator principal para a situação financeira, superando bancos e financeiras, que são o principal motivo para a inadimplência para 43%. “Isso ocorre porque houve um aumento muito grande no número dos cartões de crédito, principalmente pelas fintechs”, observa Meirelles. Com relação à origem do endividamento, a falta de planejamento é a principal causa para 36%. contra 29% no ano passado, o que mostra uma maior consciência dos endividados em relação ao problema das dívidas.



Com a melhora da economia, a redução do desemprego, o aumento real do salário mínimo e do vencimento médio dos trabalhadores e também o aumento no valor dos programas de transferência de renda, aumentou o percentual de brasileiros que afirmam que terão condições de pagar seus débitos. Entre os inadimplentes, 39% dizem ter certeza de que conseguirão pagar suas dívidas, percentual 14 pontos maior do que os 29% registrados em 2022. Já os que acreditam que conseguirão regularizar as dívidas somam 62%, com 76% planejando fazer essa quitação por meio do “Desenrola Brasil”. A pesquisa em âmbito nacional ouviu 983 pessoas entre 11 e 22 de setembro e a margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.

R$ 4157 milhões

Foi o faturamento dos pequenos negócios on-line no Black November, segundo a plataforma Nuvemshop

Nome novo

O Banco Ourinvest é agora o Ouribank. A instituição financeira que este ano ultrapassará os US$ 30 bilhões em volume transacionado no câmbio – valor três vezes maior do que em 2021 – fez a reformulação da marca focando em tecnologia e expansão dos negócios. “A evolução para Ouribank é um reflexo do DNA da instituição em inovar constantemente, diz Fernanda Consorte, Diretora de Comunicação e Relações Institucionais, do Ouribank.

Plataforma

Com investimentos de R$ 5 milhões, a plataforma de negócios relacionados à compra e venda de caminhões e implementos rodoviários Quero Truck chega ao mercado brasileiro e planeja estar em todos os estados até o fim deste ano. De olho num mercado que movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano em veículos usados, a plataforma fará a conexão entre vendedores e compradores de veículos pesados e implementos.