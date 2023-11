A inteligência artificial, preditiva e generativa, e sua aplicação nas mais diversas áreas, a computação quântica, realidade estendida, incluindo metaverso, a computação em nuvem, e o 5G, com impactos na telemedicina, na automação da mobilidade e na educação, são as principais tecnologias que vão ganhar força e ter mais espaço em 2024, conforme a pesquisa global “Impacto da Tecnologia a partir de 2024: um Estudo Global IEEE”, divulgada ontem pelo Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. O levantamento, feito com líderes globais de tecnologia dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Índia e Brasil, ouviu 350 CTO (chief technology officers), CIO (chief information officers executivos) e diretores de TI e outros líderes de tecnologia de organizações com mais de 1.000 empregados, entre 19 e 23 de setembro.

Para os brasileiros, a Inteligência Artificial generativa será a principal tecnologia no ano que vem. Essa é a percepção de 56% dos entrevistados no Brasil. A pesquisa mostra que, antes mesmo da consolidação da tecnologia 5G, 44% dos brasileiros acreditam que o 6G se tornará padrão nos próximos 3 a 5 anos. O percentual é um pouco maior do que os 42% que consideram que o 5G vai impactar a conectividade e a automação de veículos a partir deste ano. De acordo com o levantamento, Realidade Estendida (XR), computação na nuvem e veículos elétricos também estão entre as 5 mais importantes tecnologias em 2024 para os profissionais de TI brasileiros.

Na avaliação dos entrevistados, os segmentos mais beneficiados com a implantação do 5G no Brasil são a telemedicina, incluindo cirurgia remota (54%), a educação e aprendizado remoto (52%), o entretenimento, esportes e streaming de eventos ao vivo (46%), as comunicações pessoais e profissionais (44%) e o transportes e controle de tráfego (32%). Em relação aos setores, telecomunicações (20%), manufatura (18%) energia (17%), entretenimento e serviços bancários e financeiros (ambos com 16%) serão os mais impactados pela tecnologia em 2024. Em relação ao Brasil, o levantamento do IEEE, mostra que tecnologia nuclear (28%), 5G (22%), robótica (21%), realidade aumentada (20%) e internet industrial das coisas (IoT) serão as áreas da tecnologia de maior relevância no próximo ano.

Considerando todos os países do universo da pesquisa, a inteligência artificial será a principal tecnologia do próximo ano para 65% dos entrevistados, seguida pela realidade estendida (28%) e a computação em nuvem (24%). O 5G (22%) e os veículos elétricos (20%) completam a lista das tecnologias mais relevantes para os entrevistados pela pesquisa. Embora não apareça entre as tecnologias com maior destaque em 2024, a preocupação com a cibersegurança continua no radar dos executivos e diretores da área de tecnologia das grandes empresas globais. As preocupações com a vulnerabilidade de data centers(43%), com a vulnerabilidade da nuvem (42%) e questões de segurança relacionadas aos trabalho móvel e híbrido e com colaboradores usando equipamentos próprios, são os pontos de apreensão entre os executivos ouvidos.

Para Marcos Simplicio, professor da Universidade de São Paulo (USP) e membro do IEEE, o uso da Inteligência Artificial para extrair informação é o principal desafio, considerando que o ser humano é o elo fraco dentro dos sistemas de segurança, que tem arquitetura de confiança zero, que significa o desenvolvimento de ferramentas de segurança independentes dentro de um sistema, de modo que se houver uma falha em um deles isso não comprometa o sistema como um todo. “Há um esforço de pesquisadores internacionais para a construção de mecanismos de proteção de peças de hardware para que componentes maliciosos não consigam se comunicar com dispositivos válidos no sistema,usando protocolos de proteção padronizados entre diversos fabricantes”, diz Simplício, acrescentando que “o objetivo é fazer com que, se houver uma atividade suspeita, o gestor de segurança poderá ser prontamente avisado”.

Black Friday

28,5 mil deve ser o número de tentativas de golpes na megaliquidação deste ano, movimentando cerca de R$ 44 milhões, segundo a ClearSale.

Café no mundo

No período de outubro de 2022 a setembro deste ano, considerado o ano-cafeeiro, foram produzidas 171,3 milhões de sacas de 60kg em todo o mundo, o que representou um crescimento de 1,7%. Já as estimativas do consumo global de café apontam para uma alta 1,6%, chegando a 178,5 milhões de sacas, o que significa que haverá um déficit de pouco mais de 7,2 milhões de sacas, segundo informações do Observatório do Café.

Seguros



O mercado brasileiro de seguros de automóveis teve crescimento de 16,53% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2022 e alta de 3,68% em relação a setembro, segundo o Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS). O indicador mede o volume das consultas na plataforma Neurotech, que oferece soluções de inteligência artificial a seguros e crédito. Minas Gerais, com alta de 22,33%, se destacou entre os estados.