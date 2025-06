Isa Buzzi leva seu pop ao continente europeu com a ‘Primeira Turnê 2.0’

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Após lotar casas em mais de 15 cidades brasileiras, a cantora e compositora Isa Buzzi chega a Portugal com sua explosiva Primeira Turnê 2.0, que tem sido sucesso por onde passa. Os shows em Porto (07/06) e Lisboa (08/06) marcam a estreia europeia da artista, considerada uma das principais revelações do novo pop nacional.

Com uma sonoridade que mescla o pop moderno, influências de rock, R&B e letras confessionais sobre empoderamento, vulnerabilidade e relações humanas, Isa Buzzi é considerada um fenômeno da nova geração. Aos 22 anos, coleciona números impressionantes: mais de 130 milhões de execuções com a faixa Obcecada, presença recorrente nas paradas brasileiras e destaque em plataformas como YouTube Shorts, Spotify e TikTok.

Após conquistar plateias com ingressos esgotados em mais de 15 cidades no Brasil, a artista agora amplia sua jornada internacional. O repertório dos shows em Portugal reúne grandes sucessos como Direitos Autorais, Vilã e ex.ploda, além de releituras de ícones como Rita Lee, Amy Winehouse e Claudinho & Buchecha, em versões ousadas e cheias de personalidade.

“Ir à Europa com minha turnê é a realização de um sonho. Portugal tem um público caloroso, que acompanha meu trabalho desde os primeiros vídeos no YouTube. Quero retribuir esse carinho com uma entrega verdadeira no palco”, comenta Isa Buzzi.

Isa Buzzi: ascensão meteórica e reconhecimento

Isa começou sua carreira postando vídeos caseiros ainda na adolescência. Em 2023, lançou Direitos Autorais, que viralizou no YouTube, abrindo portas para uma sequência de lançamentos e prêmios. Vencedora do Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil por voto popular, também recebeu indicações ao Prêmio Claro Música ao lado de nomes como Luísa Sonza, Liniker e Jão.

A artista é atualmente contratada pela gravadora Deck, mesma responsável por artistas como Pitty e NX Zero, e tem gestão da Angorá Music.



