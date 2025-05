Coletânea que revisita a obra de Avicii é lançada em vinil duplo

A Interscope Records, a Pophouse e os representantes legais do saudoso DJ e produtor Avicii (189-2018) anunciam o lançamento de Avicii Forever, um álbum de compilação com 19 faixas essenciais do catálogo icônico do Avicii, bem como a nova música Let's Ride Away com Elle King.

De acordo com o site Vinews, este lançamento especial homenageia o impacto e a influência duradouros de Tim Bergling, mais conhecido mundialmente como Avicii. Apresentando sucessos adorados como Wake Me Up, Levels, Heart Upon My Sleeve (com Imagine Dragons) e mais, Avicii Forever captura o espírito e o som que o tornaram um fenômeno global.

O álbum de compilação também inclui a nova faixa, Let's Ride Away, que mostra o som desafiador de gêneros do Avicii, misturando elementos folk e eletrônicos com os vocais poderosos de Elle King.

Avicii Forever estará disponível em formato físico para o mercado internacional a partir de 16 de maio e já está em pré-venda em seu site oficial pela Universal Music, via EMI, pelo valor de US$ 43,99 (cerca de R$ 248 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Confira o conteúdo completo de Avicii Forever em vinil duplo:

1. Wake Me Up

2. Levels

3. Let’s Ride Away (com Elle King)

4. The Nights

5. Waiting For Love

6. Without You (com Sandro Cavazza)

7. SOS (com Aloe Blacc)

8. Hey Brother

9. Lonely Together (com Rita Ora)

10. I Could Be the One (Avicii vs Nicky Romero)

11. Silhouettes

12. Fade Into Darkness

13. You Make Me

14. The Days

15. For A Better Day

16. Addicted To You

17. Friend of Mine (com Vargas & Lagola)

18. Broken Arrows

19. Heart Upon My Sleeve (com Imagine Dragons)

20. Heaven



