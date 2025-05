Roberto Carlos: confira o clipe inédito do clássico 'Além do Horizonte'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A gravadora Sony Music lançou nesta semana um vídeo inédito do clássico Além do Horizonte do 'Rei' Roberto Carlos, como parte da ação Sua História de Amor, que chega ao seu final como uma iniciativa que envolveu os fãs em uma celebração afetiva à obra do artista.

Realizada entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a campanha convidou o público a compartilhar suas histórias de amor mais marcantes, reforçando a conexão emocional que sempre esteve presente na trajetória musical de Roberto Carlos. Entre os participantes, um casal vencedor foi escolhido para viver uma experiência inesquecível: embarcar no cruzeiro temático do cantor, assistir ao show ao vivo e participar da gravação do videoclipe.

O resultado dessa vivência chega ao público e está disponível no canal oficial de Roberto Carlos no YouTube, como símbolo da conexão verdadeira entre o artista, suas músicas e os sentimentos que elas transmitem em cada pessoa.

A ação integra um momento especial da carreira de Roberto Carlos, que também teve, em abril, mês do seu aniversário, o relançamento do álbum Pra Sempre Ao Vivo no Pacaembu dentro do projeto #TBT da Sony Music — agora em versão Deluxe, com nove faixas extras, anteriormente disponíveis apenas em DVD. Juntas, as iniciativas celebram o legado do cantor, unindo memória, emoção e novas experiências interligando sua obra inesquecível.

