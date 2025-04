Robbie Williams choca ao revelar diagnóstico com 'Doença de Pirata'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O astro pop britânico Robbie Williams revelou que foi diagnosticado com uma "doença de pirata do século 17" depois que "parou de comer".

O hitmaker de Angels falou abertamente sobre o diagnóstico de escorbuto após tomar um medicamento supressor de apetite para perder peso.

O escorbuto, segundo a literatura médica, é uma condição causada pela falta de vitamina C por um longo período devido a uma dieta pobre, que pode levar a sintomas com cansaço, irritabilidade, fraqueza, pele suscetível a hematomas e dores musculares.

Em uma entrevista recente ao tabloide britânico The Mirror, Robbie Williams explicou que, depois de tomar o supressor de apetite, ele "parou de comer e não estava recebendo nutrientes".

"Com dismorfia corporal, quando as pessoas dizem que estão preocupadas com a sua aparência, você pensa: 'Eu consegui'", disse Robbie Williams. "Quando as pessoas dizem: 'Estamos preocupados que você esteja muito magro', isso entra na minha cabeça como 'sorteio. Cheguei à terra prometida".

Williams também revelou em entrevista que foi diagnosticado com depressão na fase de seus 20 anos de vida, além de lutar contra outras condições de saúde mental, como ansiedade, agorafobia e vícios: "Eu estava triste, ansioso, deprimido".

"Faz uns dez anos... Eu pensei que estava no outro extremo do arco. Achei que este era o fim da minha história e que eu simplesmente entraria neste mundo maravilhoso. Então, vê-lo retornar foi simplesmente confuso", concluiu.



