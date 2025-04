Bruno e Barretto anuncia 'Sistemão' em parceria com CountryBeat

Uma década de carreira e um legado de extrema importância no sertanejo. Representantes do grave, Bruno e Barretto detêm a chancela de precursores do agronejo, movimento que mudou o curso da indústria fonográfica nacional, dando voz ao homem do campo, valorizando suas conquistas e exaltando a força extraordinária do agro. Dando início às comemorações de uma marca tão emblemática, gravaram na noite da última quarta-feira (9), um novo projeto batizado Sistemão Bruno & Barretto.



Na cidade de Londrina (PR), em meio a amigos e convidados especiais, registraram 12 faixas divididas entre cinco inéditas e sete releituras. Com a produção musical assinada por Cleiton Pekois, direção de vídeo da Calazans Records e direção geral de Chico Silva, os cantores retornaram à época memorável do universitário, outro movimento revolucionário do sertanejo, para eternizar canções que atingiram o topo do ranking no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Obras de Kleo Dibah & Rafael, Eric & Matheus, Pedro Henrique & Fernando, Brenno Reis & Marco Viola, João Márcio & Fabiano, e das estrelas Chitãozinho & Xororó, Jads & Jadson e Cristiano Araújo, receberam arranjos especiais para, agora, também pertencerem ao repertório bruto de Bruno & Barretto.



As inéditas, atribuídas ao setlist de Sistemão Bruno e Barretto, já nasceram com destino certo. Modas que navegam entre o country e as derramadas chegam para integrar a galeria de sucessos ao lado de tantos hits, já consolidados nas vozes dos artistas.

Anteriormente, Bruno e Barretto disponibilizaram as guias nas redes sociais e canal do YouTube e Me Joga no Mato ganhou destaque ao performar com excelência, dando indícios de uma nova preferida entre os fãs.

Reconhecidos pelo pioneirismo ao fundir ritmos diferentes às canções interpretadas, em Sistemão Bruno & Barretto eles deram adeus às influências diretas do trap, rap e funk, mas sem deixar de ousar na modernidade e sofisticação.



Mais do que um novo projeto, Sistemão Bruno e Barretto é conceitual e chega para celebrar os 10 anos de carreira e reviver os tempos áureos da popularização definitiva do gênero, que ultrapassou barreiras inimagináveis, tornando-se febre no público mais jovem, principalmente os universitários.



O audiovisual foi bem à moda Bruno & Barretto. O Paraná, sempre inspirador, foi pano de fundo para o belíssimo palco, rico em elementos modernos, mas que honrou a cultura e tradição com fenos e madeira. E como não poderia ser diferente, em comemoração de sertanejo, além da moda da melhor qualidade, é preciso ter churrasco, cerveja e amigos.

A ideia é replicar o Sistemão Bruno e Barretto em todo o Brasil. O DVD ganha força ao ser fortemente avaliado como label e, desta forma, entrar na prateleira de apresentações memoráveis e diferenciadas.



Donos de marcas e números surpreendentes, com mais de 180 apresentações realizadas em 2024 e vídeos que superam 164 milhões de views, Bruno e Barretto continuam a percorrer a trajetória vitoriosa na música sertaneja. Na semana em que foram anunciados na grade da Festa do Peão de Barretos, com show confirmado em 26 de agosto, onde esperam milhares de pessoas fiéis à cultura da bota, chapéu e fivela, os cantores lançam Gerente da Sicredi feat. CountryBeat.



O encontro entre eles literalmente parou a cidade de Maringá (PR). Amigos, Bruno, Barretto, Mateus Félix e Leo Souzza (CountryBeat), se reuniram no tradicional Seu Petrônio Bar (e de surpresa) para registrar o filme que promete colecionar milhões de visualizações no canal do YouTube. O tiro certeiro e inesperado movimentou as redes sociais, já que Gerente da Sicredi une o talento de Félix e Souzza na composição divertida e os timbres incomparáveis de Bruno e Barretto.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.