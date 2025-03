'Beautiful People': a nova colaboração poderosa de David Guetta e SIA

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Na última sexta-feira (7), o ícone global da música eletrônica David Guetta se uniu mais uma vez à superstar SIA, indicada nove vezes ao Grammy, para lançar o poderoso single Beautiful People. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Records.



Da dupla lendária responsável por sucessos mundiais como Titanium (3,7 bilhões de streams), Flames (1,8 bilhão de streams), Bang My Head (950 milhões de streams), She Wolf (850 milhões de streams) e muitos outros, Beautiful People nasce como um hit que promete dominar as pistas de dança.



David Guetta e SIA mais uma vez comprovam sua química notável, acumulando juntos 35 discos de Platina, 8 bilhões de streams, 5 bilhões de visualizações de vídeo e 6 milhões de singles vendidos em suas colaborações anteriores.



Beautiful People dá continuidade à trajetória lendária de Guetta, que está prestes a iniciar sua residência em Las Vegas, no dia 22 de março. Seu recente single Forever Young, com Ava Max e os hitmakers dos anos 1980, Alphaville, está atualmente no TOP 10 da parada de rádio TOP 40 e recentemente alcançou o primeiro lugar, no Dance/Mix Show Airplay da Billboard, marcando o 17º hit de Guetta no topo da parada de Dance Radio, um recorde desde a criação do ranking em 2003.

Antes de Forever Young, David Guetta lançou a colaboração com o OneRepublic, intitulada I Don’t Wanna Wait, além dos sucessos I'm Good (Blue), com Bebe Rexha, e Baby Don’t Hurt Me, com Anne-Marie e Coi Leray.

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.