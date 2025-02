Matuê emplaca 1 bilhão de plays com o álbum 'Máquina do Tempo'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Máquina do Tempo, o álbum de estreia do rapper Matuê, acaba de completar 1 bilhão de execuções no Spotify. O projeto do cearense o coloca como primeiro do trap brasileiro a atingir esta marca na história dos charts .

Além disso, é o disco com a menor quantidade de músicas a alcançar este número na maior plataforma de streaming musical no Brasil, com apenas sete faixas, todas solo.

O antecessor de 333 já nasceu quebrando recordes. Lançado em setembro de 2020, Máquina do Tempo tornou-se o primeiro álbum a emplacar todas as suas músicas no TOP 15 do Spotify Brasil, com a faixa-título ocupando o primeiro lugar dentre as mais tocadas no país - a primeira canção de trap brasileira a encabeçar a lista.

Com a chegada do 1 bilhão, o primeiro disco de Matuê junta-se a Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, Vol. 1 & 2 (2002), dos Racionais MC's, como os únicos projetos brasileiros do segmento hip-hop/rap a alcançarem tal marca.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.