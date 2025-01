Tatá Werneck recebe Eliana de braços abertos no reality 'The Masked Singer'

SIGA NO

No próximo dia 12 de janeiro, o The Masked Singer Brasil retorna em sua quinta temporada, repleta de homenagens. A Globo traz a estreia de Eliana como apresentadora; Kenya Sade nos bastidores, entrevistando plateia e mascarados; e um time de jurados renovado, com Belo, Sabrina Sato, Tony Ramos e Tatá Werneck, que retorna à posição que já ocupou anteriormente.

Empolgada com a nova temporada, a apresentadora e comediante expressa sua alegria e expectativa para o público: "Estou muito animada para que todo mundo se emocione como estamos emocionados. É muito potente ver a descoberta de novos talentos, seja cantando ou dançando, muitas vezes para pessoas que não são da área artística. Estou também muito feliz pela estreia da Eliana e torço para que seja um enorme sucesso!", compartilhou a jurada.

Sobre o que os fãs podem esperar da quinta temporada, Tatá destaca a conexão emocional e adianta: "Muita emoção e muitas surpresas. Nos emocionamos verdadeiramente muitas vezes", disse ela. E, já que a temporada tem as novelas como tema, menciona ainda quais são suas tramas preferidas: "‘Que Rei Sou Eu’, ‘A Próxima Vítima’, ‘Vamp’ e ‘Amor à Vida’ são minhas novelas favoritas", revela.

Todas as fantasias dessa temporada são: Bruno Mezenga de ‘O Rei do Gado’; Candinho e Policarpo de ‘Êta Mundo Bom!’; Carminha de ‘Avenida Brasil’; Catarina e Petrucchio de ‘O Cravo e a Rosa’; Dona Lurdes de ‘Amor de Mãe’; Foguinho de ‘Cobras & Lagartos’; Jade de ‘O Clone’; Jesuíno de ‘Cordel Encantado’; Juma de ‘Pantanal’; Nazaré Tedesco de ‘Senhora do Destino’; Odete Roitman de ‘Vale Tudo’; Penha de ‘Cheias de Charme’; Ruth e Raquel de ‘Mulheres de Areia’; Sol de ‘América’; Tieta da novela homônima, ‘Tieta’ e Vlad de ‘Vamp’.